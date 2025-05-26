SignauxSections
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralFutures

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
87 (50.87%)
Perte trades:
84 (49.12%)
Meilleure transaction:
36 981.00 USD
Pire transaction:
-38 844.00 USD
Bénéfice brut:
274 179.25 USD (478 949 pips)
Perte brute:
-237 307.75 USD (617 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (19 816.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54 327.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.74%
Charge de dépôt maximale:
15.36%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
155 (90.64%)
Courts trades:
16 (9.36%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
215.62 USD
Bénéfice moyen:
3 151.49 USD
Perte moyenne:
-2 825.09 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-3 617.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-72 597.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.05%
Prévision annuelle:
0.61%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82 242.75 USD
Maximal:
98 050.75 USD (9.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.65% (98 050.75 USD)
Par fonds propres:
0.87% (9 130.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GC_Z 52
NG_X 15
SI_K 9
NQ_M 7
YM_M 7
GC_M 7
HG_N 5
ES_H 4
RTY_M 4
6E_M 4
ES_M 4
GC_Q 4
6J_U 4
NQ_U 4
GC_V 4
GC_J 3
ZC_K 3
6J_M 3
YM_U 3
YM_H 2
6J_H 2
HG_K 2
NQ_H 2
RTY_H 2
ZC_N 2
RTY_U 2
ZC_U 2
SI_Z 2
HG_Z 2
6E_H 1
SI_N 1
ES_U 1
6E_U 1
HG_U 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GC_Z -42
NG_X -60
SI_K -2.6K
NQ_M -5.9K
YM_M 15K
GC_M 27K
HG_N 2.2K
ES_H -682
RTY_M 4.1K
6E_M 4K
ES_M 118
GC_Q 1.2K
6J_U 2.5K
NQ_U -6.4K
GC_V 986
GC_J 6.8K
ZC_K 225
6J_M 1.8K
YM_U 12K
YM_H -5K
6J_H 665
HG_K -7.5K
NQ_H -19K
RTY_H -211
ZC_N -762
RTY_U 1.1K
ZC_U -350
SI_Z 5.6K
HG_Z -2.4K
6E_H 2.7K
SI_N -306
ES_U 1.7K
6E_U -505
HG_U -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GC_Z 33
NG_X 5
SI_K -516
NQ_M -29K
YM_M 3K
GC_M 2.7K
HG_N 886
ES_H -1.3K
RTY_M 821
6E_M 3.2K
ES_M 300
GC_Q 127
6J_U 2K
NQ_U -32K
GC_V 99
GC_J 679
ZC_K 450
6J_M 1.4K
YM_U 2.5K
YM_H -1K
6J_H 541
HG_K -3K
NQ_H -93K
RTY_H -39
ZC_N -1.5K
RTY_U 225
ZC_U -700
SI_Z 1.1K
HG_Z -944
6E_H 2.1K
SI_N -60
ES_U 3.4K
6E_U -399
HG_U -405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36 981.00 USD
Pire transaction: -38 844 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +19 816.50 USD
Perte consécutive maximale: -3 617.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

En AxtralFunds, estamos comprometidos con la innovación en el mundo de las inversiones. Utilizamos un sistema de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos para operar en los mercados financieros con precisión y eficiencia. Actualmente, estamos trabajando en la creación de un track record sólido y transparente a través de nuestra cuenta en Darwinex Zero, donde demostramos el potencial de nuestra estrategia basada en IA.

Si estás interesado en formar parte de un proyecto que combina tecnología avanzada y resultados demostrables, te invitamos a seguir nuestro trabajo y considerar la posibilidad de añadir tu capital al nuestro. Juntos, podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y alcanzar nuevos niveles de éxito.

¡Únete a AxtralFunds y sé parte del futuro de la inversión inteligente!


Aucun avis
2025.09.17 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 09:06
No swaps are charged
2025.08.26 09:06
No swaps are charged
2025.08.26 02:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 22:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
