- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GC_Z
|52
|NG_X
|15
|SI_K
|9
|NQ_M
|7
|YM_M
|7
|GC_M
|7
|HG_N
|5
|ES_H
|4
|RTY_M
|4
|6E_M
|4
|ES_M
|4
|GC_Q
|4
|6J_U
|4
|NQ_U
|4
|GC_V
|4
|GC_J
|3
|ZC_K
|3
|6J_M
|3
|YM_U
|3
|YM_H
|2
|6J_H
|2
|HG_K
|2
|NQ_H
|2
|RTY_H
|2
|ZC_N
|2
|RTY_U
|2
|ZC_U
|2
|SI_Z
|2
|HG_Z
|2
|6E_H
|1
|SI_N
|1
|ES_U
|1
|6E_U
|1
|HG_U
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GC_Z
|-42
|NG_X
|-60
|SI_K
|-2.6K
|NQ_M
|-5.9K
|YM_M
|15K
|GC_M
|27K
|HG_N
|2.2K
|ES_H
|-682
|RTY_M
|4.1K
|6E_M
|4K
|ES_M
|118
|GC_Q
|1.2K
|6J_U
|2.5K
|NQ_U
|-6.4K
|GC_V
|986
|GC_J
|6.8K
|ZC_K
|225
|6J_M
|1.8K
|YM_U
|12K
|YM_H
|-5K
|6J_H
|665
|HG_K
|-7.5K
|NQ_H
|-19K
|RTY_H
|-211
|ZC_N
|-762
|RTY_U
|1.1K
|ZC_U
|-350
|SI_Z
|5.6K
|HG_Z
|-2.4K
|6E_H
|2.7K
|SI_N
|-306
|ES_U
|1.7K
|6E_U
|-505
|HG_U
|-1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GC_Z
|33
|NG_X
|5
|SI_K
|-516
|NQ_M
|-29K
|YM_M
|3K
|GC_M
|2.7K
|HG_N
|886
|ES_H
|-1.3K
|RTY_M
|821
|6E_M
|3.2K
|ES_M
|300
|GC_Q
|127
|6J_U
|2K
|NQ_U
|-32K
|GC_V
|99
|GC_J
|679
|ZC_K
|450
|6J_M
|1.4K
|YM_U
|2.5K
|YM_H
|-1K
|6J_H
|541
|HG_K
|-3K
|NQ_H
|-93K
|RTY_H
|-39
|ZC_N
|-1.5K
|RTY_U
|225
|ZC_U
|-700
|SI_Z
|1.1K
|HG_Z
|-944
|6E_H
|2.1K
|SI_N
|-60
|ES_U
|3.4K
|6E_U
|-399
|HG_U
|-405
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
