SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WAN WAN
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
0 comentarios
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 281%
VantageInternational-Live 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 959
Transacciones Rentables:
5 313 (66.75%)
Transacciones Irrentables:
2 646 (33.25%)
Mejor transacción:
2 774.00 USD
Peor transacción:
-7 119.60 USD
Beneficio Bruto:
217 460.93 USD (11 786 922 pips)
Pérdidas Brutas:
-216 407.59 USD (13 022 049 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (287.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 197.13 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
74.47%
Carga máxima del depósito:
100.07%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
4 792 (60.21%)
Transacciones Cortas:
3 167 (39.79%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
40.93 USD
Pérdidas medias:
-81.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-3 095.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 462.22 USD (13)
Crecimiento al mes:
42.27%
Pronóstico anual:
512.89%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 815.52 USD
Máxima:
45 449.97 USD (84.74%)
Reducción relativa:
De balance:
77.63% (45 449.97 USD)
De fondos:
94.22% (5 644.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 7282
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 15K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 51K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 774.00 USD
Peor transacción: -7 120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +287.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 095.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.71 × 28
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WAN WAN
50 USD al mes
281%
0
0
USD
4.8K
USD
59
98%
7 959
66%
74%
1.00
0.13
USD
94%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.