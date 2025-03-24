SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WAN WAN
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 3%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 852
Kârla kapanan işlemler:
5 238 (66.70%)
Zararla kapanan işlemler:
2 614 (33.29%)
En iyi işlem:
2 774.00 USD
En kötü işlem:
-7 119.60 USD
Brüt kâr:
205 513.72 USD (11 754 345 pips)
Brüt zarar:
-208 910.39 USD (13 008 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (287.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 197.13 USD (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
97.34%
Maks. mevduat yükü:
74.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
4 706 (59.93%)
Satış işlemleri:
3 146 (40.07%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.43 USD
Ortalama kâr:
39.24 USD
Ortalama zarar:
-79.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-3 095.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 462.22 USD (13)
Aylık büyüme:
-37.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 396.67 USD
Maksimum:
45 031.12 USD (83.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.42% (45 031.12 USD)
Varlığa göre:
94.22% (5 644.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 7175
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 11K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 31K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 774.00 USD
En kötü işlem: -7 120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +287.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 095.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
19.36 × 95
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WAN WAN
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
1.2K
USD
48
98%
7 852
66%
97%
0.98
-0.43
USD
94%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.