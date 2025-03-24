- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 959
Прибыльных трейдов:
5 313 (66.75%)
Убыточных трейдов:
2 646 (33.25%)
Лучший трейд:
2 774.00 USD
Худший трейд:
-7 119.60 USD
Общая прибыль:
217 460.93 USD (11 786 922 pips)
Общий убыток:
-216 407.59 USD (13 022 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (287.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 197.13 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
74.47%
Макс. загрузка депозита:
100.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
4 792 (60.21%)
Коротких трейдов:
3 167 (39.79%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
40.93 USD
Средний убыток:
-81.79 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-3 095.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 462.22 USD (13)
Прирост в месяц:
42.27%
Годовой прогноз:
512.89%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 815.52 USD
Максимальная:
45 449.97 USD (84.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.63% (45 449.97 USD)
По эквити:
94.22% (5 644.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|7282
|BTCUSD
|280
|GBPUSD+
|62
|GBPJPY+
|36
|AUDCAD+
|33
|DJ30.r
|33
|EURCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|EURUSD+
|25
|AUDUSD+
|24
|USDJPY+
|18
|CADJPY+
|16
|AUDCHF+
|14
|NZDCHF+
|13
|GBPAUD+
|12
|EURCHF+
|10
|HK50.r
|10
|EURGBP+
|4
|NAS100.r
|4
|CL-OIL
|3
|USDCHF+
|3
|CHFJPY+
|3
|XAUJPY+
|3
|SP500.r
|2
|AUDNZD+
|2
|ETHUSD
|2
|USDCAD+
|1
|NZDUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|NAS100ft.r
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|15K
|BTCUSD
|2.7K
|GBPUSD+
|-6K
|GBPJPY+
|-2K
|AUDCAD+
|-2.7K
|DJ30.r
|-880
|EURCAD+
|501
|EURAUD+
|-252
|EURUSD+
|-868
|AUDUSD+
|927
|USDJPY+
|-1.9K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDCHF+
|308
|NZDCHF+
|-1.3K
|GBPAUD+
|-617
|EURCHF+
|-3.2K
|HK50.r
|-1.3K
|EURGBP+
|-884
|NAS100.r
|-2.5K
|CL-OIL
|1.8K
|USDCHF+
|-1.3K
|CHFJPY+
|431
|XAUJPY+
|600
|SP500.r
|225
|AUDNZD+
|865
|ETHUSD
|647
|USDCAD+
|124
|NZDUSD+
|76
|CADCHF+
|188
|EURJPY+
|17
|NAS100ft.r
|-380
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|51K
|BTCUSD
|1.1M
|GBPUSD+
|-12K
|GBPJPY+
|782
|AUDCAD+
|-3.5K
|DJ30.r
|-899K
|EURCAD+
|4K
|EURAUD+
|9.7K
|EURUSD+
|-6.5K
|AUDUSD+
|635
|USDJPY+
|6.8K
|CADJPY+
|1.3K
|AUDCHF+
|1K
|NZDCHF+
|-2.8K
|GBPAUD+
|-15K
|EURCHF+
|-686
|HK50.r
|-3.7K
|EURGBP+
|-1.8K
|NAS100.r
|-1.2M
|CL-OIL
|2.1K
|USDCHF+
|-10K
|CHFJPY+
|1.3K
|XAUJPY+
|1.8K
|SP500.r
|91K
|AUDNZD+
|732
|ETHUSD
|68K
|USDCAD+
|1.8K
|NZDUSD+
|775
|CADCHF+
|303
|EURJPY+
|864
|NAS100ft.r
|-380K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 774.00 USD
Худший трейд: -7 120 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +287.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 095.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.71 × 28
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
281%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
59
98%
7 959
66%
74%
1.00
0.13
USD
USD
94%
1:500