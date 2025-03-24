СигналыРазделы
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 281%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 959
Прибыльных трейдов:
5 313 (66.75%)
Убыточных трейдов:
2 646 (33.25%)
Лучший трейд:
2 774.00 USD
Худший трейд:
-7 119.60 USD
Общая прибыль:
217 460.93 USD (11 786 922 pips)
Общий убыток:
-216 407.59 USD (13 022 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (287.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 197.13 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
74.47%
Макс. загрузка депозита:
100.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
4 792 (60.21%)
Коротких трейдов:
3 167 (39.79%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
40.93 USD
Средний убыток:
-81.79 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-3 095.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 462.22 USD (13)
Прирост в месяц:
42.27%
Годовой прогноз:
512.89%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 815.52 USD
Максимальная:
45 449.97 USD (84.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.63% (45 449.97 USD)
По эквити:
94.22% (5 644.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 7282
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 15K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 51K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 774.00 USD
Худший трейд: -7 120 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +287.13 USD
Макс. убыток в серии: -3 095.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.71 × 28
Нет отзывов
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WAN WAN
50 USD в месяц
281%
0
0
USD
4.8K
USD
59
98%
7 959
66%
74%
1.00
0.13
USD
94%
1:500
Копировать

