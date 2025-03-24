SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WAN WAN
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 3%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 852
Profit Trade:
5 238 (66.70%)
Loss Trade:
2 614 (33.29%)
Best Trade:
2 774.00 USD
Worst Trade:
-7 119.60 USD
Profitto lordo:
205 513.72 USD (11 754 345 pips)
Perdita lorda:
-208 910.39 USD (13 008 797 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (287.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 197.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
97.34%
Massimo carico di deposito:
74.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
4 706 (59.93%)
Short Trade:
3 146 (40.07%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
39.24 USD
Perdita media:
-79.92 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-3 095.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 462.22 USD (13)
Crescita mensile:
-37.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 396.67 USD
Massimale:
45 031.12 USD (83.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.42% (45 031.12 USD)
Per equità:
94.22% (5 644.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 7175
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 11K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 31K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 774.00 USD
Worst Trade: -7 120 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +287.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 095.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
19.36 × 95
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.20 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 10:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WAN WAN
50USD al mese
3%
0
0
USD
1.2K
USD
48
98%
7 852
66%
97%
0.98
-0.43
USD
94%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.