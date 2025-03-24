- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 852
Profit Trade:
5 238 (66.70%)
Loss Trade:
2 614 (33.29%)
Best Trade:
2 774.00 USD
Worst Trade:
-7 119.60 USD
Profitto lordo:
205 513.72 USD (11 754 345 pips)
Perdita lorda:
-208 910.39 USD (13 008 797 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (287.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 197.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
97.34%
Massimo carico di deposito:
74.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
4 706 (59.93%)
Short Trade:
3 146 (40.07%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
39.24 USD
Perdita media:
-79.92 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-3 095.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 462.22 USD (13)
Crescita mensile:
-37.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 396.67 USD
Massimale:
45 031.12 USD (83.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.42% (45 031.12 USD)
Per equità:
94.22% (5 644.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|7175
|BTCUSD
|280
|GBPUSD+
|62
|GBPJPY+
|36
|AUDCAD+
|33
|DJ30.r
|33
|EURCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|EURUSD+
|25
|AUDUSD+
|24
|USDJPY+
|18
|CADJPY+
|16
|AUDCHF+
|14
|NZDCHF+
|13
|GBPAUD+
|12
|EURCHF+
|10
|HK50.r
|10
|EURGBP+
|4
|NAS100.r
|4
|CL-OIL
|3
|USDCHF+
|3
|CHFJPY+
|3
|XAUJPY+
|3
|SP500.r
|2
|AUDNZD+
|2
|ETHUSD
|2
|USDCAD+
|1
|NZDUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|NAS100ft.r
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|11K
|BTCUSD
|2.7K
|GBPUSD+
|-6K
|GBPJPY+
|-2K
|AUDCAD+
|-2.7K
|DJ30.r
|-880
|EURCAD+
|501
|EURAUD+
|-252
|EURUSD+
|-868
|AUDUSD+
|927
|USDJPY+
|-1.9K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDCHF+
|308
|NZDCHF+
|-1.3K
|GBPAUD+
|-617
|EURCHF+
|-3.2K
|HK50.r
|-1.3K
|EURGBP+
|-884
|NAS100.r
|-2.5K
|CL-OIL
|1.8K
|USDCHF+
|-1.3K
|CHFJPY+
|431
|XAUJPY+
|600
|SP500.r
|225
|AUDNZD+
|865
|ETHUSD
|647
|USDCAD+
|124
|NZDUSD+
|76
|CADCHF+
|188
|EURJPY+
|17
|NAS100ft.r
|-380
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|31K
|BTCUSD
|1.1M
|GBPUSD+
|-12K
|GBPJPY+
|782
|AUDCAD+
|-3.5K
|DJ30.r
|-899K
|EURCAD+
|4K
|EURAUD+
|9.7K
|EURUSD+
|-6.5K
|AUDUSD+
|635
|USDJPY+
|6.8K
|CADJPY+
|1.3K
|AUDCHF+
|1K
|NZDCHF+
|-2.8K
|GBPAUD+
|-15K
|EURCHF+
|-686
|HK50.r
|-3.7K
|EURGBP+
|-1.8K
|NAS100.r
|-1.2M
|CL-OIL
|2.1K
|USDCHF+
|-10K
|CHFJPY+
|1.3K
|XAUJPY+
|1.8K
|SP500.r
|91K
|AUDNZD+
|732
|ETHUSD
|68K
|USDCAD+
|1.8K
|NZDUSD+
|775
|CADCHF+
|303
|EURJPY+
|864
|NAS100ft.r
|-380K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 774.00 USD
Worst Trade: -7 120 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +287.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 095.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|19.36 × 95
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
48
98%
7 852
66%
97%
0.98
-0.43
USD
USD
94%
1:500