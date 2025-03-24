SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WAN WAN
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 852
Bénéfice trades:
5 238 (66.70%)
Perte trades:
2 614 (33.29%)
Meilleure transaction:
2 774.00 USD
Pire transaction:
-7 119.60 USD
Bénéfice brut:
205 513.72 USD (11 754 345 pips)
Perte brute:
-208 910.39 USD (13 008 797 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (287.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 197.13 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
97.34%
Charge de dépôt maximale:
74.50%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
4 706 (59.93%)
Courts trades:
3 146 (40.07%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.43 USD
Bénéfice moyen:
39.24 USD
Perte moyenne:
-79.92 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-3 095.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 462.22 USD (13)
Croissance mensuelle:
-38.34%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 396.67 USD
Maximal:
45 031.12 USD (83.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.42% (45 031.12 USD)
Par fonds propres:
94.22% (5 644.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 7175
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 11K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 31K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 774.00 USD
Pire transaction: -7 120 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +287.13 USD
Perte consécutive maximale: -3 095.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
19.36 × 95
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.20 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 10:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WAN WAN
50 USD par mois
3%
0
0
USD
1.2K
USD
48
98%
7 852
66%
97%
0.98
-0.43
USD
94%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.