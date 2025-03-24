- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 959
利益トレード:
5 313 (66.75%)
損失トレード:
2 646 (33.25%)
ベストトレード:
2 774.00 USD
最悪のトレード:
-7 119.60 USD
総利益:
217 460.93 USD (11 786 922 pips)
総損失:
-216 407.59 USD (13 022 049 pips)
最大連続の勝ち:
34 (287.13 USD)
最大連続利益:
5 197.13 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
74.47%
最大入金額:
100.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
4 792 (60.21%)
短いトレード:
3 167 (39.79%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
40.93 USD
平均損失:
-81.79 USD
最大連続の負け:
32 (-3 095.36 USD)
最大連続損失:
-11 462.22 USD (13)
月間成長:
42.27%
年間予想:
512.89%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 815.52 USD
最大の:
45 449.97 USD (84.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.63% (45 449.97 USD)
エクイティによる:
94.22% (5 644.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|7282
|BTCUSD
|280
|GBPUSD+
|62
|GBPJPY+
|36
|AUDCAD+
|33
|DJ30.r
|33
|EURCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|EURUSD+
|25
|AUDUSD+
|24
|USDJPY+
|18
|CADJPY+
|16
|AUDCHF+
|14
|NZDCHF+
|13
|GBPAUD+
|12
|EURCHF+
|10
|HK50.r
|10
|EURGBP+
|4
|NAS100.r
|4
|CL-OIL
|3
|USDCHF+
|3
|CHFJPY+
|3
|XAUJPY+
|3
|SP500.r
|2
|AUDNZD+
|2
|ETHUSD
|2
|USDCAD+
|1
|NZDUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|NAS100ft.r
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|15K
|BTCUSD
|2.7K
|GBPUSD+
|-6K
|GBPJPY+
|-2K
|AUDCAD+
|-2.7K
|DJ30.r
|-880
|EURCAD+
|501
|EURAUD+
|-252
|EURUSD+
|-868
|AUDUSD+
|927
|USDJPY+
|-1.9K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDCHF+
|308
|NZDCHF+
|-1.3K
|GBPAUD+
|-617
|EURCHF+
|-3.2K
|HK50.r
|-1.3K
|EURGBP+
|-884
|NAS100.r
|-2.5K
|CL-OIL
|1.8K
|USDCHF+
|-1.3K
|CHFJPY+
|431
|XAUJPY+
|600
|SP500.r
|225
|AUDNZD+
|865
|ETHUSD
|647
|USDCAD+
|124
|NZDUSD+
|76
|CADCHF+
|188
|EURJPY+
|17
|NAS100ft.r
|-380
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|51K
|BTCUSD
|1.1M
|GBPUSD+
|-12K
|GBPJPY+
|782
|AUDCAD+
|-3.5K
|DJ30.r
|-899K
|EURCAD+
|4K
|EURAUD+
|9.7K
|EURUSD+
|-6.5K
|AUDUSD+
|635
|USDJPY+
|6.8K
|CADJPY+
|1.3K
|AUDCHF+
|1K
|NZDCHF+
|-2.8K
|GBPAUD+
|-15K
|EURCHF+
|-686
|HK50.r
|-3.7K
|EURGBP+
|-1.8K
|NAS100.r
|-1.2M
|CL-OIL
|2.1K
|USDCHF+
|-10K
|CHFJPY+
|1.3K
|XAUJPY+
|1.8K
|SP500.r
|91K
|AUDNZD+
|732
|ETHUSD
|68K
|USDCAD+
|1.8K
|NZDUSD+
|775
|CADCHF+
|303
|EURJPY+
|864
|NAS100ft.r
|-380K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 774.00 USD
最悪のトレード: -7 120 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +287.13 USD
最大連続損失: -3 095.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.71 × 28
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
281%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
59
98%
7 959
66%
74%
1.00
0.13
USD
USD
94%
1:500