シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WAN WAN
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 281%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 959
利益トレード:
5 313 (66.75%)
損失トレード:
2 646 (33.25%)
ベストトレード:
2 774.00 USD
最悪のトレード:
-7 119.60 USD
総利益:
217 460.93 USD (11 786 922 pips)
総損失:
-216 407.59 USD (13 022 049 pips)
最大連続の勝ち:
34 (287.13 USD)
最大連続利益:
5 197.13 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
74.47%
最大入金額:
100.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
4 792 (60.21%)
短いトレード:
3 167 (39.79%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
40.93 USD
平均損失:
-81.79 USD
最大連続の負け:
32 (-3 095.36 USD)
最大連続損失:
-11 462.22 USD (13)
月間成長:
42.27%
年間予想:
512.89%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 815.52 USD
最大の:
45 449.97 USD (84.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.63% (45 449.97 USD)
エクイティによる:
94.22% (5 644.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 7282
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 15K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 51K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 774.00 USD
最悪のトレード: -7 120 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +287.13 USD
最大連続損失: -3 095.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.71 × 28
レビューなし
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
