信号部分
信号 / MetaTrader 4 / WAN WAN
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 281%
VantageInternational-Live 11
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7 959
盈利交易:
5 313 (66.75%)
亏损交易:
2 646 (33.25%)
最好交易:
2 774.00 USD
最差交易:
-7 119.60 USD
毛利:
217 460.93 USD (11 786 922 pips)
毛利亏损:
-216 407.59 USD (13 022 049 pips)
最大连续赢利:
34 (287.13 USD)
最大连续盈利:
5 197.13 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.47%
最大入金加载:
100.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.02
长期交易:
4 792 (60.21%)
短期交易:
3 167 (39.79%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
40.93 USD
平均损失:
-81.79 USD
最大连续失误:
32 (-3 095.36 USD)
最大连续亏损:
-11 462.22 USD (13)
每月增长:
42.27%
年度预测:
512.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 815.52 USD
最大值:
45 449.97 USD (84.74%)
相对跌幅:
结余:
77.63% (45 449.97 USD)
净值:
94.22% (5 644.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 7282
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 15K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 51K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 774.00 USD
最差交易: -7 120 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +287.13 USD
最大连续亏损: -3 095.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.71 × 28
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
WAN WAN
每月50 USD
281%
0
0
USD
4.8K
USD
59
98%
7 959
66%
74%
1.00
0.13
USD
94%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载