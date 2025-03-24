- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 959
盈利交易:
5 313 (66.75%)
亏损交易:
2 646 (33.25%)
最好交易:
2 774.00 USD
最差交易:
-7 119.60 USD
毛利:
217 460.93 USD (11 786 922 pips)
毛利亏损:
-216 407.59 USD (13 022 049 pips)
最大连续赢利:
34 (287.13 USD)
最大连续盈利:
5 197.13 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
74.47%
最大入金加载:
100.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.02
长期交易:
4 792 (60.21%)
短期交易:
3 167 (39.79%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
40.93 USD
平均损失:
-81.79 USD
最大连续失误:
32 (-3 095.36 USD)
最大连续亏损:
-11 462.22 USD (13)
每月增长:
42.27%
年度预测:
512.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 815.52 USD
最大值:
45 449.97 USD (84.74%)
相对跌幅:
结余:
77.63% (45 449.97 USD)
净值:
94.22% (5 644.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|7282
|BTCUSD
|280
|GBPUSD+
|62
|GBPJPY+
|36
|AUDCAD+
|33
|DJ30.r
|33
|EURCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|EURUSD+
|25
|AUDUSD+
|24
|USDJPY+
|18
|CADJPY+
|16
|AUDCHF+
|14
|NZDCHF+
|13
|GBPAUD+
|12
|EURCHF+
|10
|HK50.r
|10
|EURGBP+
|4
|NAS100.r
|4
|CL-OIL
|3
|USDCHF+
|3
|CHFJPY+
|3
|XAUJPY+
|3
|SP500.r
|2
|AUDNZD+
|2
|ETHUSD
|2
|USDCAD+
|1
|NZDUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|NAS100ft.r
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|15K
|BTCUSD
|2.7K
|GBPUSD+
|-6K
|GBPJPY+
|-2K
|AUDCAD+
|-2.7K
|DJ30.r
|-880
|EURCAD+
|501
|EURAUD+
|-252
|EURUSD+
|-868
|AUDUSD+
|927
|USDJPY+
|-1.9K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDCHF+
|308
|NZDCHF+
|-1.3K
|GBPAUD+
|-617
|EURCHF+
|-3.2K
|HK50.r
|-1.3K
|EURGBP+
|-884
|NAS100.r
|-2.5K
|CL-OIL
|1.8K
|USDCHF+
|-1.3K
|CHFJPY+
|431
|XAUJPY+
|600
|SP500.r
|225
|AUDNZD+
|865
|ETHUSD
|647
|USDCAD+
|124
|NZDUSD+
|76
|CADCHF+
|188
|EURJPY+
|17
|NAS100ft.r
|-380
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|51K
|BTCUSD
|1.1M
|GBPUSD+
|-12K
|GBPJPY+
|782
|AUDCAD+
|-3.5K
|DJ30.r
|-899K
|EURCAD+
|4K
|EURAUD+
|9.7K
|EURUSD+
|-6.5K
|AUDUSD+
|635
|USDJPY+
|6.8K
|CADJPY+
|1.3K
|AUDCHF+
|1K
|NZDCHF+
|-2.8K
|GBPAUD+
|-15K
|EURCHF+
|-686
|HK50.r
|-3.7K
|EURGBP+
|-1.8K
|NAS100.r
|-1.2M
|CL-OIL
|2.1K
|USDCHF+
|-10K
|CHFJPY+
|1.3K
|XAUJPY+
|1.8K
|SP500.r
|91K
|AUDNZD+
|732
|ETHUSD
|68K
|USDCAD+
|1.8K
|NZDUSD+
|775
|CADCHF+
|303
|EURJPY+
|864
|NAS100ft.r
|-380K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 774.00 USD
最差交易: -7 120 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +287.13 USD
最大连续亏损: -3 095.36 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
281%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
59
98%
7 959
66%
74%
1.00
0.13
USD
USD
94%
1:500