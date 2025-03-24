시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / WAN WAN
Sui Cheung Tam

WAN WAN

Sui Cheung Tam
0 리뷰
안정성
60
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 336%
VantageInternational-Live 11
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 967
이익 거래:
5 319 (66.76%)
손실 거래:
2 648 (33.24%)
최고의 거래:
2 774.00 USD
최악의 거래:
-7 119.60 USD
총 수익:
219 292.02 USD (11 789 935 pips)
총 손실:
-217 465.27 USD (13 024 973 pips)
연속 최대 이익:
34 (287.13 USD)
연속 최대 이익:
5 197.13 USD (9)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
72.94%
최대 입금량:
100.07%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
4 799 (60.24%)
숏(주식차입매도):
3 168 (39.76%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
41.23 USD
평균 손실:
-82.12 USD
연속 최대 손실:
32 (-3 095.36 USD)
연속 최대 손실:
-11 462.22 USD (13)
월별 성장률:
49.56%
연간 예측:
601.28%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 815.52 USD
최대한의:
45 449.97 USD (84.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
77.63% (45 449.97 USD)
자본금별:
94.22% (5 644.41 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 7290
BTCUSD 280
GBPUSD+ 62
GBPJPY+ 36
AUDCAD+ 33
DJ30.r 33
EURCAD+ 31
EURAUD+ 29
EURUSD+ 25
AUDUSD+ 24
USDJPY+ 18
CADJPY+ 16
AUDCHF+ 14
NZDCHF+ 13
GBPAUD+ 12
EURCHF+ 10
HK50.r 10
EURGBP+ 4
NAS100.r 4
CL-OIL 3
USDCHF+ 3
CHFJPY+ 3
XAUJPY+ 3
SP500.r 2
AUDNZD+ 2
ETHUSD 2
USDCAD+ 1
NZDUSD+ 1
CADCHF+ 1
EURJPY+ 1
NAS100ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 16K
BTCUSD 2.7K
GBPUSD+ -6K
GBPJPY+ -2K
AUDCAD+ -2.7K
DJ30.r -880
EURCAD+ 501
EURAUD+ -252
EURUSD+ -868
AUDUSD+ 927
USDJPY+ -1.9K
CADJPY+ 2.5K
AUDCHF+ 308
NZDCHF+ -1.3K
GBPAUD+ -617
EURCHF+ -3.2K
HK50.r -1.3K
EURGBP+ -884
NAS100.r -2.5K
CL-OIL 1.8K
USDCHF+ -1.3K
CHFJPY+ 431
XAUJPY+ 600
SP500.r 225
AUDNZD+ 865
ETHUSD 647
USDCAD+ 124
NZDUSD+ 76
CADCHF+ 188
EURJPY+ 17
NAS100ft.r -380
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 51K
BTCUSD 1.1M
GBPUSD+ -12K
GBPJPY+ 782
AUDCAD+ -3.5K
DJ30.r -899K
EURCAD+ 4K
EURAUD+ 9.7K
EURUSD+ -6.5K
AUDUSD+ 635
USDJPY+ 6.8K
CADJPY+ 1.3K
AUDCHF+ 1K
NZDCHF+ -2.8K
GBPAUD+ -15K
EURCHF+ -686
HK50.r -3.7K
EURGBP+ -1.8K
NAS100.r -1.2M
CL-OIL 2.1K
USDCHF+ -10K
CHFJPY+ 1.3K
XAUJPY+ 1.8K
SP500.r 91K
AUDNZD+ 732
ETHUSD 68K
USDCAD+ 1.8K
NZDUSD+ 775
CADCHF+ 303
EURJPY+ 864
NAS100ft.r -380K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 774.00 USD
최악의 거래: -7 120 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +287.13 USD
연속 최대 손실: -3 095.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.71 × 28
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.09 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 01:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 01:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
WAN WAN
월별 50 USD
336%
0
0
USD
5.6K
USD
60
98%
7 967
66%
73%
1.00
0.23
USD
94%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.