- 자본
- 축소
트레이드:
7 967
이익 거래:
5 319 (66.76%)
손실 거래:
2 648 (33.24%)
최고의 거래:
2 774.00 USD
최악의 거래:
-7 119.60 USD
총 수익:
219 292.02 USD (11 789 935 pips)
총 손실:
-217 465.27 USD (13 024 973 pips)
연속 최대 이익:
34 (287.13 USD)
연속 최대 이익:
5 197.13 USD (9)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
72.94%
최대 입금량:
100.07%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
4 799 (60.24%)
숏(주식차입매도):
3 168 (39.76%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
41.23 USD
평균 손실:
-82.12 USD
연속 최대 손실:
32 (-3 095.36 USD)
연속 최대 손실:
-11 462.22 USD (13)
월별 성장률:
49.56%
연간 예측:
601.28%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 815.52 USD
최대한의:
45 449.97 USD (84.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
77.63% (45 449.97 USD)
자본금별:
94.22% (5 644.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|7290
|BTCUSD
|280
|GBPUSD+
|62
|GBPJPY+
|36
|AUDCAD+
|33
|DJ30.r
|33
|EURCAD+
|31
|EURAUD+
|29
|EURUSD+
|25
|AUDUSD+
|24
|USDJPY+
|18
|CADJPY+
|16
|AUDCHF+
|14
|NZDCHF+
|13
|GBPAUD+
|12
|EURCHF+
|10
|HK50.r
|10
|EURGBP+
|4
|NAS100.r
|4
|CL-OIL
|3
|USDCHF+
|3
|CHFJPY+
|3
|XAUJPY+
|3
|SP500.r
|2
|AUDNZD+
|2
|ETHUSD
|2
|USDCAD+
|1
|NZDUSD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|NAS100ft.r
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|16K
|BTCUSD
|2.7K
|GBPUSD+
|-6K
|GBPJPY+
|-2K
|AUDCAD+
|-2.7K
|DJ30.r
|-880
|EURCAD+
|501
|EURAUD+
|-252
|EURUSD+
|-868
|AUDUSD+
|927
|USDJPY+
|-1.9K
|CADJPY+
|2.5K
|AUDCHF+
|308
|NZDCHF+
|-1.3K
|GBPAUD+
|-617
|EURCHF+
|-3.2K
|HK50.r
|-1.3K
|EURGBP+
|-884
|NAS100.r
|-2.5K
|CL-OIL
|1.8K
|USDCHF+
|-1.3K
|CHFJPY+
|431
|XAUJPY+
|600
|SP500.r
|225
|AUDNZD+
|865
|ETHUSD
|647
|USDCAD+
|124
|NZDUSD+
|76
|CADCHF+
|188
|EURJPY+
|17
|NAS100ft.r
|-380
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|51K
|BTCUSD
|1.1M
|GBPUSD+
|-12K
|GBPJPY+
|782
|AUDCAD+
|-3.5K
|DJ30.r
|-899K
|EURCAD+
|4K
|EURAUD+
|9.7K
|EURUSD+
|-6.5K
|AUDUSD+
|635
|USDJPY+
|6.8K
|CADJPY+
|1.3K
|AUDCHF+
|1K
|NZDCHF+
|-2.8K
|GBPAUD+
|-15K
|EURCHF+
|-686
|HK50.r
|-3.7K
|EURGBP+
|-1.8K
|NAS100.r
|-1.2M
|CL-OIL
|2.1K
|USDCHF+
|-10K
|CHFJPY+
|1.3K
|XAUJPY+
|1.8K
|SP500.r
|91K
|AUDNZD+
|732
|ETHUSD
|68K
|USDCAD+
|1.8K
|NZDUSD+
|775
|CADCHF+
|303
|EURJPY+
|864
|NAS100ft.r
|-380K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 774.00 USD
최악의 거래: -7 120 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +287.13 USD
연속 최대 손실: -3 095.36 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
336%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
60
98%
7 967
66%
73%
1.00
0.23
USD
USD
94%
1:500