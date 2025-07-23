Divisas / VIST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VIST: Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re
36.67 USD 0.01 (0.03%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIST de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.15, mientras que el máximo ha alcanzado 37.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIST News
- Vista Oil & Gas stock hits 52-week low at $32.11
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Vista Energy: Acquisitions, A Bright Future, And Excellent Management (NYSE:VIST)
- How to Profit From the $7 Trillion “Trump Shock”
- The $7 Trillion “Trump Shock” About to Hit Wall Street
- How to Profit From the $7 Trillion “Trump Shock”
- Vista Energy repurchases 2,000 Series A shares on Wednesday
- Vista Energy repurchases 75,000 Series A shares for MXN $54.7 million
- Vista Energy repurchases 100,000 Series A shares on Monday
- Vista Energy repurchases 100,000 Series A shares on August 22
- Vista Energy: Fast Growth & Excellent Profit Margin Will Create Value Despite High Debt
- Vista Energy repurchases 100,000 shares under shareholder approval
- Vista Energy repurchases 100,000 shares on Wednesday under approved buyback
- Vista Energy completes repurchase of 125,000 Series A shares
- Vista Energy repurchases 100,000 shares as part of buyback program
- Golar LNG Misses Q2 Earnings Estimates, Beats on Revenues
- Vista Energy repurchases 80,545 shares following April shareholder approval
- Vista Energy completes repurchase of 100,000 Series A shares
- Vista Energy repurchases 100,000 Series A shares for MXN $79.95 million
- Vista Energy repurchases 55,826 Series A shares on Monday
- Is the Options Market Predicting a Spike in Vista Energy Stock?
- Vista Energy Shares Fall 7% Since Reporting Q2 Earnings Miss
- TT International Dumps 691,645 VIST Shares in Q2 2025
- Vista Oil Gas earnings beat by $0.79, revenue topped estimates
Rango diario
36.15 37.25
Rango anual
31.65 61.67
- Cierres anteriores
- 36.66
- Open
- 36.34
- Bid
- 36.67
- Ask
- 36.97
- Low
- 36.15
- High
- 37.25
- Volumen
- 2.550 K
- Cambio diario
- 0.03%
- Cambio mensual
- -4.83%
- Cambio a 6 meses
- -21.90%
- Cambio anual
- -15.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B