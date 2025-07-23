Валюты / VIST
VIST: Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re
36.66 USD 1.25 (3.53%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIST за сегодня изменился на 3.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.97, а максимальная — 36.93.
Следите за динамикой Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VIST
- Vista Oil & Gas stock hits 52-week low at $32.11
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Vista Energy: Acquisitions, A Bright Future, And Excellent Management (NYSE:VIST)
- How to Profit From the $7 Trillion “Trump Shock”
- The $7 Trillion “Trump Shock” About to Hit Wall Street
- How to Profit From the $7 Trillion “Trump Shock”
- Vista Energy repurchases 2,000 Series A shares on Wednesday
- Vista Energy repurchases 75,000 Series A shares for MXN $54.7 million
- Vista Energy repurchases 100,000 Series A shares on Monday
- Vista Energy repurchases 100,000 Series A shares on August 22
- Vista Energy: Fast Growth & Excellent Profit Margin Will Create Value Despite High Debt
- Vista Energy repurchases 100,000 shares under shareholder approval
- Vista Energy repurchases 100,000 shares on Wednesday under approved buyback
- Vista Energy completes repurchase of 125,000 Series A shares
- Vista Energy repurchases 100,000 shares as part of buyback program
- Golar LNG Misses Q2 Earnings Estimates, Beats on Revenues
- Vista Energy repurchases 80,545 shares following April shareholder approval
- Vista Energy completes repurchase of 100,000 Series A shares
- Vista Energy repurchases 100,000 Series A shares for MXN $79.95 million
- Vista Energy repurchases 55,826 Series A shares on Monday
- Is the Options Market Predicting a Spike in Vista Energy Stock?
- Vista Energy Shares Fall 7% Since Reporting Q2 Earnings Miss
- TT International Dumps 691,645 VIST Shares in Q2 2025
- Vista Oil Gas earnings beat by $0.79, revenue topped estimates
Дневной диапазон
35.97 36.93
Годовой диапазон
31.65 61.67
- Предыдущее закрытие
- 35.41
- Open
- 36.03
- Bid
- 36.66
- Ask
- 36.96
- Low
- 35.97
- High
- 36.93
- Объем
- 1.938 K
- Дневное изменение
- 3.53%
- Месячное изменение
- -4.85%
- 6-месячное изменение
- -21.92%
- Годовое изменение
- -15.80%
