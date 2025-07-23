CotationsSections
VIST: Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re

33.70 USD 1.05 (3.02%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VIST a changé de -3.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.37 et à un maximum de 35.06.

Suivez la dynamique Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
33.37 35.06
Range Annuel
31.65 61.67
Clôture Précédente
34.75
Ouverture
34.85
Bid
33.70
Ask
34.00
Plus Bas
33.37
Plus Haut
35.06
Volume
4.154 K
Changement quotidien
-3.02%
Changement Mensuel
-12.54%
Changement à 6 Mois
-28.22%
Changement Annuel
-22.60%
