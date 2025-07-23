Devises / VIST
VIST: Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re
33.70 USD 1.05 (3.02%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VIST a changé de -3.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.37 et à un maximum de 35.06.
Suivez la dynamique Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
33.37 35.06
Range Annuel
31.65 61.67
- Clôture Précédente
- 34.75
- Ouverture
- 34.85
- Bid
- 33.70
- Ask
- 34.00
- Plus Bas
- 33.37
- Plus Haut
- 35.06
- Volume
- 4.154 K
- Changement quotidien
- -3.02%
- Changement Mensuel
- -12.54%
- Changement à 6 Mois
- -28.22%
- Changement Annuel
- -22.60%
20 septembre, samedi