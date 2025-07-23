KurseKategorien
VIST: Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re

34.75 USD 1.92 (5.24%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VIST hat sich für heute um -5.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.38 bis zu einem Hoch von 36.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
34.38 36.89
Jahresspanne
31.65 61.67
Vorheriger Schlusskurs
36.67
Eröffnung
36.85
Bid
34.75
Ask
35.05
Tief
34.38
Hoch
36.89
Volumen
5.186 K
Tagesänderung
-5.24%
Monatsänderung
-9.81%
6-Monatsänderung
-25.99%
Jahresänderung
-20.19%
