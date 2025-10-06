CotizacionesSecciones
Divisas / RFG
Volver a Acciones

RFG: Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

51.30 USD 0.55 (1.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RFG de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.30, mientras que el máximo ha alcanzado 51.97.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFG News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de RFG hoy?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF (RFG) se evalúa hoy en 51.30. El instrumento se negocia dentro de 51.30 - 51.97; el cierre de ayer ha sido 51.85 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RFG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF se evalúa actualmente en 51.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.01% y USD. Monitoree los movimientos de RFG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de RFG?

Puede comprar acciones de Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF (RFG) al precio actual de 51.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.30 o 51.60, mientras que 5 y -1.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RFG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de RFG?

Invertir en Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.88 - 53.77 y el precio actual 51.30. Muchos comparan 0.69% y 15.64% antes de colocar órdenes en 51.30 o 51.60. Estudie los cambios diarios de precios de RFG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?

El precio más alto de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) en el último año ha sido 53.77. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.88 - 53.77, una comparación con 51.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?

El precio más bajo de Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) para el año ha sido 37.88. La comparación con los actuales 51.30 y 37.88 - 53.77 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RFG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RFG?

En el pasado, Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.85 y 6.01% después de las acciones corporativas.

Rango diario
51.30 51.97
Rango anual
37.88 53.77
Cierres anteriores
51.85
Open
51.97
Bid
51.30
Ask
51.60
Low
51.30
High
51.97
Volumen
5
Cambio diario
-1.06%
Cambio mensual
0.69%
Cambio a 6 meses
15.64%
Cambio anual
6.01%
31 octubre, viernes
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Índice Básico de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.9%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE m/m
Act.
Pronós.
0.2%
Prev.
0.3%
12:30
USD
Índice de Precio del PCE a/a
Act.
Pronós.
2.7%
Prev.
2.7%
12:30
USD
Gastos de las Personas Físicas m/m
Act.
Pronós.
0.3%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Índice de Coste del Empleo t/t
Act.
Pronós.
0.9%
Prev.
0.9%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
420
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
550
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.