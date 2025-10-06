クォートセクション
通貨 / RFG
株に戻る

RFG: Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

51.30 USD 0.55 (1.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RFGの今日の為替レートは、-1.06%変化しました。日中、通貨は1あたり51.30の安値と51.97の高値で取引されました。

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFG News

よくあるご質問

RFG株の現在の価格は？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFの株価は本日51.30です。51.30 - 51.97内で取引され、前日の終値は51.85、取引量は5に達しました。RFGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFの現在の価格は51.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.01%やUSDにも注目します。RFGの動きはライブチャートで確認できます。

RFG株を買う方法は？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFの株は現在51.30で購入可能です。注文は通常51.30または51.60付近で行われ、5や-1.29%が市場の動きを示します。RFGの最新情報はライブチャートで確認できます。

RFG株に投資する方法は？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFへの投資では、年間の値幅37.88 - 53.77と現在の51.30を考慮します。注文は多くの場合51.30や51.60で行われる前に、0.69%や15.64%と比較されます。RFGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFの株の最高値は？

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFの過去1年の最高値は53.77でした。37.88 - 53.77内で株価は大きく変動し、51.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETFの株の最低値は？

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF(RFG)の年間最安値は37.88でした。現在の51.30や37.88 - 53.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RFGの動きはライブチャートで確認できます。

RFGの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.85、6.01%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.30 51.97
1年のレンジ
37.88 53.77
以前の終値
51.85
始値
51.97
買値
51.30
買値
51.60
安値
51.30
高値
51.97
出来高
5
1日の変化
-1.06%
1ヶ月の変化
0.69%
6ヶ月の変化
15.64%
1年の変化
6.01%
31 10月, 金曜日
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.2%
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.9%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.3%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.7%
12:30
USD
個人消費前月比
実際
期待
0.3%
0.6%
12:30
USD
雇用コスト指数前期比
実際
期待
0.9%
0.9%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
420
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
550
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待