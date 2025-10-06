KurseKategorien
RFG: Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

51.30 USD 0.55 (1.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RFG hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.30 bis zu einem Hoch von 51.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RFG heute?

Die Aktie von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF (RFG) notiert heute bei 51.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.30 - 51.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.85 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von RFG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RFG Dividenden?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF wird derzeit mit 51.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RFG zu verfolgen.

Wie kaufe ich RFG-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF (RFG) zum aktuellen Kurs von 51.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.30 oder 51.60 platziert, während 5 und -1.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RFG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RFG-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF müssen die jährliche Spanne 37.88 - 53.77 und der aktuelle Kurs 51.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.69% und 15.64%, bevor sie Orders zu 51.30 oder 51.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RFG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) im vergangenen Jahr lag bei 53.77. Innerhalb von 37.88 - 53.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) im Laufe des Jahres betrug 37.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.30 und der Spanne 37.88 - 53.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RFG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RFG statt?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.85 und 6.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
51.30 51.97
Jahresspanne
37.88 53.77
Vorheriger Schlusskurs
51.85
Eröffnung
51.97
Bid
51.30
Ask
51.60
Tief
51.30
Hoch
51.97
Volumen
5
Tagesänderung
-1.06%
Monatsänderung
0.69%
6-Monatsänderung
15.64%
Jahresänderung
6.01%
