- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RFG: Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Der Wechselkurs von RFG hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.30 bis zu einem Hoch von 51.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RFG News
- Is Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) a Strong ETF Right Now?
- 3 Firms In S&P 500 Worth Over $4 Trillion Each
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RFG heute?
Die Aktie von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF (RFG) notiert heute bei 51.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.30 - 51.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.85 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von RFG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RFG Dividenden?
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF wird derzeit mit 51.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RFG zu verfolgen.
Wie kaufe ich RFG-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF (RFG) zum aktuellen Kurs von 51.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.30 oder 51.60 platziert, während 5 und -1.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RFG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RFG-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF müssen die jährliche Spanne 37.88 - 53.77 und der aktuelle Kurs 51.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.69% und 15.64%, bevor sie Orders zu 51.30 oder 51.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RFG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) im vergangenen Jahr lag bei 53.77. Innerhalb von 37.88 - 53.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) im Laufe des Jahres betrug 37.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.30 und der Spanne 37.88 - 53.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RFG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RFG statt?
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.85 und 6.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.85
- Eröffnung
- 51.97
- Bid
- 51.30
- Ask
- 51.60
- Tief
- 51.30
- Hoch
- 51.97
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.06%
- Monatsänderung
- 0.69%
- 6-Monatsänderung
- 15.64%
- Jahresänderung
- 6.01%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh