RFG: Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

51.84 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RFG fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.84 ve Yüksek fiyatı olarak 51.97 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

RFG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hisse senedi 51.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.84 - 51.97 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 51.85 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. RFG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hisse senedi şu anda 51.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.13% ve USD değerlerini izler. RFG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RFG hisse senedi nasıl alınır?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hisselerini şu anki 51.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 51.84 ve Ask 52.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -0.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RFG fiyat hareketlerini takip edin.

RFG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 37.88 - 53.77 ve mevcut fiyatı 51.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 51.84 veya Ask 52.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.75% ve 6 aylık değişim oranı 16.86% değerlerini karşılaştırır. RFG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 53.77 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 37.88 - 53.77). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 51.85 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF performansını takip edin.

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 37.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 51.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 37.88 - 53.77 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RFG fiyat hareketlerini izleyin.

RFG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 51.85 ve yıllık değişim oranı 7.13% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
51.84 51.97
Yıllık aralık
37.88 53.77
Önceki kapanış
51.85
Açılış
51.97
Satış
51.84
Alış
52.14
Düşük
51.84
Yüksek
51.97
Hacim
3
Günlük değişim
-0.02%
Aylık değişim
1.75%
6 aylık değişim
16.86%
Yıllık değişim
7.13%
