PKG: Packaging Corporation of America
212.09 USD 0.62 (0.29%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PKG de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 211.86, mientras que el máximo ha alcanzado 217.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Packaging Corporation of America. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PKG News
- Truist Securities eleva el precio objetivo de Packaging Corp. of America a 262 dólares
- Truist Securities eleva precio objetivo de Packaging Corp. of America a $262
- Packaging Corp: Strong Operator With An M&A Tailwind (Upgrade) (NYSE:PKG)
- UBS inicia cobertura de Smurfit WestRock con "comprar" y objetivo de $60
- UBS inicia cobertura de Smurfit Westrock con calificación de Compra
- UBS inicia cobertura de Smurfit Westrock con calificación de Compra, ve oportunidad infravalorada
- Truist Securities lowers Greif stock price target to $71 on mixed results
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Greif Earnings Beat Estimates in Q3, Revenues Decrease 3% Y/Y
- Donaldson's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Greif Set to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Wells Fargo raises Greif stock price target to $76 on portfolio shifts
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Packaging Corporation of America declares $1.25 quarterly dividend
- BEWI Q2 2025 slides: Packaging strength offsets slow insulation recovery
- Packaging Corporation of America prices $500 million senior notes due 2035
Rango diario
211.86 217.01
Rango anual
172.72 250.82
- Cierres anteriores
- 211.47
- Open
- 212.77
- Bid
- 212.09
- Ask
- 212.39
- Low
- 211.86
- High
- 217.01
- Volumen
- 946
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- -1.82%
- Cambio a 6 meses
- 7.20%
- Cambio anual
- -1.37%
