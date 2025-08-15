CotizacionesSecciones
PKG: Packaging Corporation of America

212.09 USD 0.62 (0.29%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PKG de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 211.86, mientras que el máximo ha alcanzado 217.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Packaging Corporation of America. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
211.86 217.01
Rango anual
172.72 250.82
Cierres anteriores
211.47
Open
212.77
Bid
212.09
Ask
212.39
Low
211.86
High
217.01
Volumen
946
Cambio diario
0.29%
Cambio mensual
-1.82%
Cambio a 6 meses
7.20%
Cambio anual
-1.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B