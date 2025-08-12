Валюты / PKG
PKG: Packaging Corporation of America
211.47 USD 0.37 (0.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PKG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 209.93, а максимальная — 212.19.
Следите за динамикой Packaging Corporation of America. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PKG
- Packaging Corp: Strong Operator With An M&A Tailwind (Upgrade) (NYSE:PKG)
- UBS начинает покрытие Smurfit WestRock с рейтингом "покупать" и целью $60
- UBS starts Smurfit WestRock at “buy,” sees $60 target on $400 mln growth potential
- UBS начинает покрытие акций Smurfit Westrock с рейтингом "Покупать", видя недооцененный потенциал
- UBS initiates Smurfit Westrock stock with Buy rating, sees undervalued turnaround
- Truist Securities lowers Greif stock price target to $71 on mixed results
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Greif Earnings Beat Estimates in Q3, Revenues Decrease 3% Y/Y
- Donaldson's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Greif Set to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Wells Fargo raises Greif stock price target to $76 on portfolio shifts
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Packaging Corporation of America declares $1.25 quarterly dividend
- BEWI Q2 2025 slides: Packaging strength offsets slow insulation recovery
- Packaging Corporation of America prices $500 million senior notes due 2035
- Applied Industrial Q4 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- Amcor Earnings Miss Estimates in Q4, Revenues Increase Y/Y
- AIT Gears Up to Post Q4 Earnings: What Lies Ahead for the Stock?
- Envipco Q2 2025 slides: Sequential growth amid continued investment for European expansion
- Fabrinet stock reaches all-time high at 345.9 USD
Дневной диапазон
209.93 212.19
Годовой диапазон
172.72 250.82
- Предыдущее закрытие
- 211.84
- Open
- 211.20
- Bid
- 211.47
- Ask
- 211.77
- Low
- 209.93
- High
- 212.19
- Объем
- 624
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -2.11%
- 6-месячное изменение
- 6.89%
- Годовое изменение
- -1.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.