PKG: Packaging Corporation of America
211.32 USD 2.69 (1.26%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PKG a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 210.52 et à un maximum de 213.30.
Suivez la dynamique Packaging Corporation of America. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
210.52 213.30
Range Annuel
172.72 250.82
- Clôture Précédente
- 214.01
- Ouverture
- 213.30
- Bid
- 211.32
- Ask
- 211.62
- Plus Bas
- 210.52
- Plus Haut
- 213.30
- Volume
- 848
- Changement quotidien
- -1.26%
- Changement Mensuel
- -2.18%
- Changement à 6 Mois
- 6.81%
- Changement Annuel
- -1.73%
20 septembre, samedi