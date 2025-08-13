Währungen / PKG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PKG: Packaging Corporation of America
214.01 USD 1.92 (0.91%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PKG hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 210.61 bis zu einem Hoch von 214.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Packaging Corporation of America-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKG News
- Packaging Corp.: Truist Securities hebt Kursziel auf 262 US-Dollar an
- Truist Securities raises Packaging Corp. of America stock price target to $262
- Packaging Corp: Strong Operator With An M&A Tailwind (Upgrade) (NYSE:PKG)
- UBS starts Smurfit WestRock at “buy,” sees $60 target on $400 mln growth potential
- UBS stuft Smurfit Westrock mit "Buy" ein und sieht unterbewertete Turnaround-Chance
- UBS initiates Smurfit Westrock stock with Buy rating, sees undervalued turnaround
- Truist Securities lowers Greif stock price target to $71 on mixed results
- GEF Boosts Debt-Reduction Efforts With Sale of Containerboard Business
- Greif Earnings Beat Estimates in Q3, Revenues Decrease 3% Y/Y
- Donaldson's Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Greif Set to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Wells Fargo raises Greif stock price target to $76 on portfolio shifts
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Packaging Corporation of America declares $1.25 quarterly dividend
- BEWI Q2 2025 slides: Packaging strength offsets slow insulation recovery
- Packaging Corporation of America prices $500 million senior notes due 2035
- Applied Industrial Q4 Earnings & Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y
- Amcor Earnings Miss Estimates in Q4, Revenues Increase Y/Y
- AIT Gears Up to Post Q4 Earnings: What Lies Ahead for the Stock?
- Envipco Q2 2025 slides: Sequential growth amid continued investment for European expansion
Tagesspanne
210.61 214.66
Jahresspanne
172.72 250.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 212.09
- Eröffnung
- 212.17
- Bid
- 214.01
- Ask
- 214.31
- Tief
- 210.61
- Hoch
- 214.66
- Volumen
- 754
- Tagesänderung
- 0.91%
- Monatsänderung
- -0.94%
- 6-Monatsänderung
- 8.17%
- Jahresänderung
- -0.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K