PKG: Packaging Corporation of America

214.01 USD 1.92 (0.91%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PKG hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 210.61 bis zu einem Hoch von 214.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Packaging Corporation of America-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
210.61 214.66
Jahresspanne
172.72 250.82
Vorheriger Schlusskurs
212.09
Eröffnung
212.17
Bid
214.01
Ask
214.31
Tief
210.61
Hoch
214.66
Volumen
754
Tagesänderung
0.91%
Monatsänderung
-0.94%
6-Monatsänderung
8.17%
Jahresänderung
-0.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K