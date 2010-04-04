Divisas / OPEN
OPEN: Opendoor Technologies Inc
10.21 USD 1.29 (14.46%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPEN de hoy ha cambiado un 14.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.77, mientras que el máximo ha alcanzado 10.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Opendoor Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OPEN News
- Opendoor Just Gave Investors A Way Out, And They Should Take It (NASDAQ:OPEN)
- Opendoor otorga acciones a su nuevo director ejecutivo Kaz Nejatian
- Opendoor otorga incentivos en acciones al nuevo CEO Kaz Nejatian
- Opendoor grants equity awards to new CEO Kaz Nejatian
- Why Is Opendoor Technologies Stock (OPEN) Jumping Today?
- Las acciones de Opendoor Technologies alcanzan un máximo de 52 semanas a 10,71 dólares
- Acciones de Opendoor Technologies alcanzan un máximo de 52 semanas a 10.71 USD
- Opendoor Technologies stock hits 52-week high at 10.71 USD
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- ‘Hold Your Horses,’ Warns Analyst as OPEN Stock Soars on Fresh AI Hype - TipRanks.com
- Acciones de Opendoor caen tras anuncio de posición corta de Martin Shkreli
- Las acciones de Opendoor caen tras el anuncio de posición corta de Martin Shkreli
- Opendoor stock falls as Martin Shkreli announces short position
- Opendoor Stock Jumped 37% Last Week, and It Has Everything to Do With This Huge Change
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Opendoor Technologies Finds a New CEO. Is It a Game Changer?
- Prediction: Opendoor Will Not Be Able to Keep Its Gains Over the Long Term
- Will Opendoor Stock Get Another Win From the Fed on Wednesday? It's Not That Simple
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Why Opendoor Stock (OPEN) Is Rising in Premarket Today - TipRanks.com
- Opendoor: 2 Reasons To Sell And Never Look Back (NASDAQ:OPEN)
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why Opendoor Technologies Stock Popped Again Today
- Tesla, Robo.ai, Rambus, Telesat And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Robo.ai (NASDAQ:AIIO), Angel Studios (NYSE:ANGX)
Rango diario
8.77 10.87
Rango anual
0.51 10.87
- Cierres anteriores
- 8.92
- Open
- 9.01
- Bid
- 10.21
- Ask
- 10.51
- Low
- 8.77
- High
- 10.87
- Volumen
- 397.500 K
- Cambio diario
- 14.46%
- Cambio mensual
- 141.94%
- Cambio a 6 meses
- 900.98%
- Cambio anual
- 410.50%
