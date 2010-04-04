Währungen / OPEN
OPEN: Opendoor Technologies Inc
9.94 USD 0.27 (2.64%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPEN hat sich für heute um -2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.79 bis zu einem Hoch von 10.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Opendoor Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OPEN News
- Are the Bulls Right About Opendoor Technologies Stock?
- Is Opendoor Technologies Stock a Buy Below $10?
- Real Estate Revival Creates Commercial Savannah for Opendoor Stock (OPEN) - TipRanks.com
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- 1 Stock Up 467% in 2025, and the Company Just Named an Exciting New CEO
- Opendoor Just Gave Investors A Way Out, And They Should Take It (NASDAQ:OPEN)
- Opendoor stattet neuen CEO Kaz Nejatian mit umfangreichem Aktienpaket aus
- Opendoor grants equity awards to new CEO Kaz Nejatian
- Why Is Opendoor Technologies Stock (OPEN) Jumping Today?
- Opendoor-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch bei 10,71 USD
- Opendoor Technologies stock hits 52-week high at 10.71 USD
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- ‘Hold Your Horses,’ Warns Analyst as OPEN Stock Soars on Fresh AI Hype - TipRanks.com
- Opendoor-Aktie unter Druck: Martin Shkreli wettet auf fallende Kurse
- Opendoor stock falls as Martin Shkreli announces short position
- Opendoor Stock Jumped 37% Last Week, and It Has Everything to Do With This Huge Change
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Opendoor Technologies Finds a New CEO. Is It a Game Changer?
- Prediction: Opendoor Will Not Be Able to Keep Its Gains Over the Long Term
- Will Opendoor Stock Get Another Win From the Fed on Wednesday? It's Not That Simple
- Have $2,000? These 2 Stocks Could Be Bargain Buys for 2025 and Beyond
- Why Opendoor Stock (OPEN) Is Rising in Premarket Today - TipRanks.com
- +1.000 % in 3 Monaten! Meme-Hype oder Super-Boom?
- Opendoor-Direktor Wu Eric Chung-Wei kauft Aktien im Wert von 2,99 Mio. $
Tagesspanne
9.79 10.49
Jahresspanne
0.51 10.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.21
- Eröffnung
- 10.16
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Tief
- 9.79
- Hoch
- 10.49
- Volumen
- 144.069 K
- Tagesänderung
- -2.64%
- Monatsänderung
- 135.55%
- 6-Monatsänderung
- 874.51%
- Jahresänderung
- 397.00%
