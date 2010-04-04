KurseKategorien
Währungen / OPEN
Zurück zum Aktien

OPEN: Opendoor Technologies Inc

9.94 USD 0.27 (2.64%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPEN hat sich für heute um -2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.79 bis zu einem Hoch von 10.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Opendoor Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPEN News

OPEN on the Community Forum

Tagesspanne
9.79 10.49
Jahresspanne
0.51 10.87
Vorheriger Schlusskurs
10.21
Eröffnung
10.16
Bid
9.94
Ask
10.24
Tief
9.79
Hoch
10.49
Volumen
144.069 K
Tagesänderung
-2.64%
Monatsänderung
135.55%
6-Monatsänderung
874.51%
Jahresänderung
397.00%
