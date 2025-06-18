- Panorámica
MTR: Mesa Royalty Trust
El tipo de cambio de MTR de hoy ha cambiado un -0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.6204, mientras que el máximo ha alcanzado 4.6800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mesa Royalty Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MTR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MTR hoy?
Mesa Royalty Trust (MTR) se evalúa hoy en 4.6726. El instrumento se negocia dentro de 4.6204 - 4.6800; el cierre de ayer ha sido 4.7000 y el volumen comercial ha alcanzado 16. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MTR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Mesa Royalty Trust?
Mesa Royalty Trust se evalúa actualmente en 4.6726. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -24.76% y USD. Monitoree los movimientos de MTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MTR?
Puede comprar acciones de Mesa Royalty Trust (MTR) al precio actual de 4.6726. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.6726 o 4.6756, mientras que 16 y 0.70% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MTR?
Invertir en Mesa Royalty Trust implica tener en cuenta el rango anual 4.6204 - 10.4200 y el precio actual 4.6726. Muchos comparan -11.29% y -9.97% antes de colocar órdenes en 4.6726 o 4.6756. Estudie los cambios diarios de precios de MTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de MESA ROYALTY TRUST?
El precio más alto de MESA ROYALTY TRUST (MTR) en el último año ha sido 10.4200. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.6204 - 10.4200, una comparación con 4.7000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Mesa Royalty Trust en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de MESA ROYALTY TRUST?
El precio más bajo de MESA ROYALTY TRUST (MTR) para el año ha sido 4.6204. La comparación con los actuales 4.6726 y 4.6204 - 10.4200 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MTR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MTR?
En el pasado, Mesa Royalty Trust ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.7000 y -24.76% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.7000
- Open
- 4.6400
- Bid
- 4.6726
- Ask
- 4.6756
- Low
- 4.6204
- High
- 4.6800
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- -0.58%
- Cambio mensual
- -11.29%
- Cambio a 6 meses
- -9.97%
- Cambio anual
- -24.76%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.9%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.3%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.9%
- Prev.
- 0.9%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 420
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 550
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.