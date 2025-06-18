- Panoramica
MTR: Mesa Royalty Trust
Il tasso di cambio MTR ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.6204 e ad un massimo di 4.6800.
Segui le dinamiche di Mesa Royalty Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MTR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MTR oggi?
Oggi le azioni Mesa Royalty Trust sono prezzate a 4.6700. Viene scambiato all'interno di 4.6204 - 4.6800, la chiusura di ieri è stata 4.7000 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MTR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Mesa Royalty Trust pagano dividendi?
Mesa Royalty Trust è attualmente valutato a 4.6700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -24.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MTR.
Come acquistare azioni MTR?
Puoi acquistare azioni Mesa Royalty Trust al prezzo attuale di 4.6700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.6700 o 4.6730, mentre 8 e 0.65% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MTR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MTR?
Investire in Mesa Royalty Trust implica considerare l'intervallo annuale 4.6204 - 10.4200 e il prezzo attuale 4.6700. Molti confrontano -11.34% e -10.02% prima di effettuare ordini su 4.6700 o 4.6730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MTR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MESA ROYALTY TRUST?
Il prezzo massimo di MESA ROYALTY TRUST nell'ultimo anno è stato 10.4200. All'interno di 4.6204 - 10.4200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.7000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Mesa Royalty Trust utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MESA ROYALTY TRUST?
Il prezzo più basso di MESA ROYALTY TRUST (MTR) nel corso dell'anno è stato 4.6204. Confrontandolo con gli attuali 4.6700 e 4.6204 - 10.4200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MTR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MTR?
Mesa Royalty Trust ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.7000 e -24.80%.
- Chiusura Precedente
- 4.7000
- Apertura
- 4.6400
- Bid
- 4.6700
- Ask
- 4.6730
- Minimo
- 4.6204
- Massimo
- 4.6800
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.64%
- Variazione Mensile
- -11.34%
- Variazione Semestrale
- -10.02%
- Variazione Annuale
- -24.80%
