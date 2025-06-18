- 概要
MTR: Mesa Royalty Trust
MTRの今日の為替レートは、-0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり4.6204の安値と4.6800の高値で取引されました。
Mesa Royalty Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MTR News
よくあるご質問
MTR株の現在の価格は？
Mesa Royalty Trustの株価は本日4.6726です。4.6204 - 4.6800内で取引され、前日の終値は4.7000、取引量は16に達しました。MTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Mesa Royalty Trustの株は配当を出しますか？
Mesa Royalty Trustの現在の価格は4.6726です。配当方針は会社によりますが、投資家は-24.76%やUSDにも注目します。MTRの動きはライブチャートで確認できます。
MTR株を買う方法は？
Mesa Royalty Trustの株は現在4.6726で購入可能です。注文は通常4.6726または4.6756付近で行われ、16や0.70%が市場の動きを示します。MTRの最新情報はライブチャートで確認できます。
MTR株に投資する方法は？
Mesa Royalty Trustへの投資では、年間の値幅4.6204 - 10.4200と現在の4.6726を考慮します。注文は多くの場合4.6726や4.6756で行われる前に、-11.29%や-9.97%と比較されます。MTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MESA ROYALTY TRUSTの株の最高値は？
MESA ROYALTY TRUSTの過去1年の最高値は10.4200でした。4.6204 - 10.4200内で株価は大きく変動し、4.7000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Mesa Royalty Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MESA ROYALTY TRUSTの株の最低値は？
MESA ROYALTY TRUST(MTR)の年間最安値は4.6204でした。現在の4.6726や4.6204 - 10.4200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MTRの動きはライブチャートで確認できます。
MTRの株式分割はいつ行われましたか？
Mesa Royalty Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.7000、-24.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.7000
- 始値
- 4.6400
- 買値
- 4.6726
- 買値
- 4.6756
- 安値
- 4.6204
- 高値
- 4.6800
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- -0.58%
- 1ヶ月の変化
- -11.29%
- 6ヶ月の変化
- -9.97%
- 1年の変化
- -24.76%
