通貨 / MTR
MTR: Mesa Royalty Trust

4.6726 USD 0.0274 (0.58%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTRの今日の為替レートは、-0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり4.6204の安値と4.6800の高値で取引されました。

Mesa Royalty Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTR News

よくあるご質問

MTR株の現在の価格は？

Mesa Royalty Trustの株価は本日4.6726です。4.6204 - 4.6800内で取引され、前日の終値は4.7000、取引量は16に達しました。MTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Mesa Royalty Trustの株は配当を出しますか？

Mesa Royalty Trustの現在の価格は4.6726です。配当方針は会社によりますが、投資家は-24.76%やUSDにも注目します。MTRの動きはライブチャートで確認できます。

MTR株を買う方法は？

Mesa Royalty Trustの株は現在4.6726で購入可能です。注文は通常4.6726または4.6756付近で行われ、16や0.70%が市場の動きを示します。MTRの最新情報はライブチャートで確認できます。

MTR株に投資する方法は？

Mesa Royalty Trustへの投資では、年間の値幅4.6204 - 10.4200と現在の4.6726を考慮します。注文は多くの場合4.6726や4.6756で行われる前に、-11.29%や-9.97%と比較されます。MTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MESA ROYALTY TRUSTの株の最高値は？

MESA ROYALTY TRUSTの過去1年の最高値は10.4200でした。4.6204 - 10.4200内で株価は大きく変動し、4.7000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Mesa Royalty Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MESA ROYALTY TRUSTの株の最低値は？

MESA ROYALTY TRUST(MTR)の年間最安値は4.6204でした。現在の4.6726や4.6204 - 10.4200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MTRの動きはライブチャートで確認できます。

MTRの株式分割はいつ行われましたか？

Mesa Royalty Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.7000、-24.76%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.6204 4.6800
1年のレンジ
4.6204 10.4200
以前の終値
4.7000
始値
4.6400
買値
4.6726
買値
4.6756
安値
4.6204
高値
4.6800
出来高
16
1日の変化
-0.58%
1ヶ月の変化
-11.29%
6ヶ月の変化
-9.97%
1年の変化
-24.76%
31 10月, 金曜日
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.2%
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.9%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.3%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.7%
12:30
USD
個人消費前月比
実際
期待
0.3%
0.6%
12:30
USD
雇用コスト指数前期比
実際
期待
0.9%
0.9%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
420
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
550
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待