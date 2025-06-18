- Visão do mercado
MTR: Mesa Royalty Trust
A taxa do MTR para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.6204 e o mais alto foi 4.6800.
Veja a dinâmica do par de moedas Mesa Royalty Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MTR Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MTR hoje?
Hoje Mesa Royalty Trust (MTR) está avaliado em 4.6722. O instrumento é negociado dentro de 4.6204 - 4.6800, o fechamento de ontem foi 4.7000, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MTR em tempo real.
As ações de Mesa Royalty Trust pagam dividendos?
Atualmente Mesa Royalty Trust está avaliado em 4.6722. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -24.76% e USD. Monitore os movimentos de MTR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MTR?
Você pode comprar ações de Mesa Royalty Trust (MTR) pelo preço atual 4.6722. Ordens geralmente são executadas perto de 4.6722 ou 4.6752, enquanto 12 e 0.69% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MTR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MTR?
Investir em Mesa Royalty Trust envolve considerar a faixa anual 4.6204 - 10.4200 e o preço atual 4.6722. Muitos comparam -11.30% e -9.98% antes de enviar ordens em 4.6722 ou 4.6752. Estude as mudanças diárias de preço de MTR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MESA ROYALTY TRUST?
O maior preço de MESA ROYALTY TRUST (MTR) no último ano foi 10.4200. As ações oscilaram bastante dentro de 4.6204 - 10.4200, e a comparação com 4.7000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Mesa Royalty Trust no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MESA ROYALTY TRUST?
O menor preço de MESA ROYALTY TRUST (MTR) no ano foi 4.6204. A comparação com o preço atual 4.6722 e 4.6204 - 10.4200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MTR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MTR?
No passado Mesa Royalty Trust passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.7000 e -24.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.7000
- Open
- 4.6400
- Bid
- 4.6722
- Ask
- 4.6752
- Low
- 4.6204
- High
- 4.6800
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.59%
- Mudança mensal
- -11.30%
- Mudança de 6 meses
- -9.98%
- Mudança anual
- -24.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.