MTR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Mesa Royalty Trust hisse senedi 4.6722 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 4.6204 - 4.6800 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 4.7000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. MTR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Mesa Royalty Trust hisse senedi temettü ödüyor mu? Mesa Royalty Trust hisse senedi şu anda 4.6722 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -24.76% ve USD değerlerini izler. MTR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MTR hisse senedi nasıl alınır? Mesa Royalty Trust hisselerini şu anki 4.6722 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 4.6722 ve Ask 4.6752 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı 0.69% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MTR fiyat hareketlerini takip edin.

MTR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Mesa Royalty Trust hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 4.6204 - 10.4200 ve mevcut fiyatı 4.6722 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 4.6722 veya Ask 4.6752 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -11.30% ve 6 aylık değişim oranı -9.98% değerlerini karşılaştırır. MTR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

MESA ROYALTY TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? MESA ROYALTY TRUST hisse senedi yıllık olarak 10.4200 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 4.6204 - 10.4200). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 4.7000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Mesa Royalty Trust performansını takip edin.

MESA ROYALTY TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? MESA ROYALTY TRUST (MTR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 4.6204 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 4.6722 ve hareket ettiği yıllık aralık 4.6204 - 10.4200 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MTR fiyat hareketlerini izleyin.