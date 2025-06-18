- Übersicht
MTR: Mesa Royalty Trust
Der Wechselkurs von MTR hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.6204 bis zu einem Hoch von 4.6800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mesa Royalty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MTR heute?
Die Aktie von Mesa Royalty Trust (MTR) notiert heute bei 4.6726. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.6204 - 4.6800 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.7000 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von MTR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MTR Dividenden?
Mesa Royalty Trust wird derzeit mit 4.6726 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -24.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MTR zu verfolgen.
Wie kaufe ich MTR-Aktien?
Sie können Aktien von Mesa Royalty Trust (MTR) zum aktuellen Kurs von 4.6726 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.6726 oder 4.6756 platziert, während 16 und 0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MTR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MTR-Aktien?
Bei einer Investition in Mesa Royalty Trust müssen die jährliche Spanne 4.6204 - 10.4200 und der aktuelle Kurs 4.6726 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.29% und -9.97%, bevor sie Orders zu 4.6726 oder 4.6756 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MTR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MESA ROYALTY TRUST?
Der höchste Kurs von MESA ROYALTY TRUST (MTR) im vergangenen Jahr lag bei 10.4200. Innerhalb von 4.6204 - 10.4200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.7000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Mesa Royalty Trust mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MESA ROYALTY TRUST?
Der niedrigste Kurs von MESA ROYALTY TRUST (MTR) im Laufe des Jahres betrug 4.6204. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.6726 und der Spanne 4.6204 - 10.4200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MTR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MTR statt?
Mesa Royalty Trust hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.7000 und -24.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.7000
- Eröffnung
- 4.6400
- Bid
- 4.6726
- Ask
- 4.6756
- Tief
- 4.6204
- Hoch
- 4.6800
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.58%
- Monatsänderung
- -11.29%
- 6-Monatsänderung
- -9.97%
- Jahresänderung
- -24.76%
