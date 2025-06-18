- Обзор рынка
MTR: Mesa Royalty Trust
Курс MTR за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.6204, а максимальная — 4.6800.
Следите за динамикой Mesa Royalty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MTR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MTR сегодня?
Mesa Royalty Trust (MTR) сегодня оценивается на уровне 4.6722. Инструмент торгуется в пределах 4.6204 - 4.6800, вчерашнее закрытие составило 4.7000, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mesa Royalty Trust?
Mesa Royalty Trust в настоящее время оценивается в 4.6722. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.76% и USD. Отслеживайте движения MTR на графике в реальном времени.
Как купить акции MTR?
Вы можете купить акции Mesa Royalty Trust (MTR) по текущей цене 4.6722. Ордера обычно размещаются около 4.6722 или 4.6752, тогда как 12 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MTR?
Инвестирование в Mesa Royalty Trust предполагает учет годового диапазона 4.6204 - 10.4200 и текущей цены 4.6722. Многие сравнивают -11.30% и -9.98% перед размещением ордеров на 4.6722 или 4.6752. Изучайте ежедневные изменения цены MTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MESA ROYALTY TRUST?
Самая высокая цена MESA ROYALTY TRUST (MTR) за последний год составила 10.4200. Акции заметно колебались в пределах 4.6204 - 10.4200, сравнение с 4.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mesa Royalty Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MESA ROYALTY TRUST?
Самая низкая цена MESA ROYALTY TRUST (MTR) за год составила 4.6204. Сравнение с текущими 4.6722 и 4.6204 - 10.4200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MTR?
В прошлом Mesa Royalty Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.7000 и -24.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.7000
- Open
- 4.6400
- Bid
- 4.6722
- Ask
- 4.6752
- Low
- 4.6204
- High
- 4.6800
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -11.30%
- 6-месячное изменение
- -9.98%
- Годовое изменение
- -24.76%
