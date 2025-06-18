КотировкиРазделы
Валюты / MTR
MTR: Mesa Royalty Trust

4.6722 USD 0.0278 (0.59%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTR за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.6204, а максимальная — 4.6800.

Следите за динамикой Mesa Royalty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTR сегодня?

Mesa Royalty Trust (MTR) сегодня оценивается на уровне 4.6722. Инструмент торгуется в пределах 4.6204 - 4.6800, вчерашнее закрытие составило 4.7000, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mesa Royalty Trust?

Mesa Royalty Trust в настоящее время оценивается в 4.6722. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.76% и USD. Отслеживайте движения MTR на графике в реальном времени.

Как купить акции MTR?

Вы можете купить акции Mesa Royalty Trust (MTR) по текущей цене 4.6722. Ордера обычно размещаются около 4.6722 или 4.6752, тогда как 12 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTR?

Инвестирование в Mesa Royalty Trust предполагает учет годового диапазона 4.6204 - 10.4200 и текущей цены 4.6722. Многие сравнивают -11.30% и -9.98% перед размещением ордеров на 4.6722 или 4.6752. Изучайте ежедневные изменения цены MTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MESA ROYALTY TRUST?

Самая высокая цена MESA ROYALTY TRUST (MTR) за последний год составила 10.4200. Акции заметно колебались в пределах 4.6204 - 10.4200, сравнение с 4.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mesa Royalty Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MESA ROYALTY TRUST?

Самая низкая цена MESA ROYALTY TRUST (MTR) за год составила 4.6204. Сравнение с текущими 4.6722 и 4.6204 - 10.4200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTR?

В прошлом Mesa Royalty Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.7000 и -24.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.6204 4.6800
Годовой диапазон
4.6204 10.4200
Предыдущее закрытие
4.7000
Open
4.6400
Bid
4.6722
Ask
4.6752
Low
4.6204
High
4.6800
Объем
12
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
-11.30%
6-месячное изменение
-9.98%
Годовое изменение
-24.76%
