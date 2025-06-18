CotationsSections
Devises / MTR
MTR: Mesa Royalty Trust

4.6700 USD 0.0300 (0.64%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MTR a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.6204 et à un maximum de 4.6800.

Suivez la dynamique Mesa Royalty Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

MTR Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action MTR aujourd'hui ?

L'action Mesa Royalty Trust est cotée à 4.6700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.6204 - 4.6800, a clôturé hier à 4.7000 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de MTR présente ces mises à jour.

L'action Mesa Royalty Trust verse-t-elle des dividendes ?

Mesa Royalty Trust est actuellement valorisé à 4.6700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -24.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MTR.

Comment acheter des actions MTR ?

Vous pouvez acheter des actions Mesa Royalty Trust au cours actuel de 4.6700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.6700 ou de 4.6730, le 8 et le 0.65% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action MTR ?

Investir dans Mesa Royalty Trust implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.6204 - 10.4200 et le prix actuel 4.6700. Beaucoup comparent -11.34% et -10.02% avant de passer des ordres à 4.6700 ou 4.6730. Consultez le graphique du cours de MTR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action MESA ROYALTY TRUST ?

Le cours le plus élevé de MESA ROYALTY TRUST l'année dernière était 10.4200. Au cours de 4.6204 - 10.4200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.7000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Mesa Royalty Trust sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action MESA ROYALTY TRUST ?

Le cours le plus bas de MESA ROYALTY TRUST (MTR) sur l'année a été 4.6204. Sa comparaison avec 4.6700 et 4.6204 - 10.4200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MTR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action MTR a-t-elle été divisée ?

Mesa Royalty Trust a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.7000 et -24.80% après les opérations sur titres.

Range quotidien
4.6204 4.6800
Range Annuel
4.6204 10.4200
Clôture Précédente
4.7000
Ouverture
4.6400
Bid
4.6700
Ask
4.6730
Plus Bas
4.6204
Plus Haut
4.6800
Volume
8
Changement quotidien
-0.64%
Changement Mensuel
-11.34%
Changement à 6 Mois
-10.02%
Changement Annuel
-24.80%
