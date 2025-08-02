Divisas / EVER
EVER: EverQuote Inc - Class A
24.27 USD 0.26 (1.08%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVER de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.03, mientras que el máximo ha alcanzado 25.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EverQuote Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.03 25.07
Rango anual
16.63 30.04
- Cierres anteriores
- 24.01
- Open
- 24.13
- Bid
- 24.27
- Ask
- 24.57
- Low
- 24.03
- High
- 25.07
- Volumen
- 1.666 K
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- 5.89%
- Cambio a 6 meses
- -7.19%
- Cambio anual
- 15.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B