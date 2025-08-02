CotizacionesSecciones
Divisas / EVER
EVER: EverQuote Inc - Class A

24.27 USD 0.26 (1.08%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EVER de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.03, mientras que el máximo ha alcanzado 25.07.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EverQuote Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.03 25.07
Rango anual
16.63 30.04
Cierres anteriores
24.01
Open
24.13
Bid
24.27
Ask
24.57
Low
24.03
High
25.07
Volumen
1.666 K
Cambio diario
1.08%
Cambio mensual
5.89%
Cambio a 6 meses
-7.19%
Cambio anual
15.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B