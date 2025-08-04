KurseKategorien
Währungen / EVER
Zurück zum Aktien

EVER: EverQuote Inc - Class A

25.16 USD 0.30 (1.21%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVER hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.58 bis zu einem Hoch von 25.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die EverQuote Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVER News

EVER on the Community Forum

Handelsanwendungen für EVER

Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.65 (17)
Experten
SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt)
Smart Bitcoin Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
Experten
SMART BITCOIN ROBOT - gebaut von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzierten Trader mit mehrfach verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (Profil prüfen ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzierter Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert und für Bitcoin optimiert . Aber hier ist, was es besonders macht: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine S
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Experten
Dies ist ein einfacher EA Kann nur EINEN Handel JEMALS eröffnen und MUSS dann jedes Mal, wenn Sie ihn verwenden möchten, erneut an den Chart angehängt werden. Entwickelt, um manuellen Händlern zu helfen Hat Losgrößen und Stops / Ziele in Pips. Für einen Kaufhandel muss der engulfing bar über dem Hoch des vorherigen roten Balkens schließen Beinhaltet Alarm- und Telefonbenachrichtigungen Wenn Sie eine Preiszone gefunden haben, die Ihnen gefällt, und Sie bei einem engulfing bar handeln möchten, v
FREE
Simple Engulf Sell
Paul Conrad Carlson
Experten
Dies ist ein einfacher EA Kann nur EINEN Handel JEMALS eröffnen und MUSS dann jedes Mal, wenn Sie ihn verwenden möchten, erneut an den Chart angehängt werden. Entwickelt, um manuellen Händlern zu helfen Hat Losgrößen und Stopps/Ziele in Pips. Für einen Verkaufshandel muss der engulfing bar unter dem Tiefpunkt des vorherigen grünen Balkens schließen Beinhaltet Alarm- und Telefonbenachrichtigungen Wenn Sie eine Preiszone gefunden haben, die Ihnen gefällt, und Sie bei einem Engulfing-Balken hande
FREE
AlgoEdge Ecosystem
Peter Riley
Experten
WELCOME TO 99 WHITE SWANS — ALGOEDGE PORTFOLIO-BUILDING TRADING SYSTEM 1. What Is AlgoEdge? AlgoEdge is a near-AI Expert Advisor that lets you build and manage a multi-asset portfolio, fully synchronised between symbols. • 17 “Flight Patterns,” each with multiple variants, auto-adapt to market conditions • Works on Forex, Commodities, Metals, Energies, Indices, Shares, ETFs, Crypto (broker permitting) • You stay in control: all key risk, lot-size, and timing parameters are editable AlgoEdge is t
Tagesspanne
24.58 25.31
Jahresspanne
16.63 30.04
Vorheriger Schlusskurs
24.86
Eröffnung
24.87
Bid
25.16
Ask
25.46
Tief
24.58
Hoch
25.31
Volumen
376
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
9.77%
6-Monatsänderung
-3.79%
Jahresänderung
19.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K