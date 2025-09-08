CotizacionesSecciones
EME: EMCOR Group Inc

616.80 USD 1.70 (0.27%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EME de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 616.70, mientras que el máximo ha alcanzado 620.07.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EMCOR Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
616.70 620.07
Rango anual
320.89 661.95
Cierres anteriores
618.50
Open
617.35
Bid
616.80
Ask
617.10
Low
616.70
High
620.07
Volumen
120
Cambio diario
-0.27%
Cambio mensual
1.92%
Cambio a 6 meses
67.83%
Cambio anual
43.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B