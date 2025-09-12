FiyatlarBölümler
EME: EMCOR Group Inc

631.92 USD 3.81 (0.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EME fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 613.81 ve Yüksek fiyatı olarak 634.71 aralığında işlem gördü.

EMCOR Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
613.81 634.71
Yıllık aralık
320.89 661.95
Önceki kapanış
628.11
Açılış
628.91
Satış
631.92
Alış
632.22
Düşük
613.81
Yüksek
634.71
Hacim
1.084 K
Günlük değişim
0.61%
Aylık değişim
4.41%
6 aylık değişim
71.94%
Yıllık değişim
47.45%
