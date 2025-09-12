Dövizler / EME
EME: EMCOR Group Inc
631.92 USD 3.81 (0.61%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EME fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 613.81 ve Yüksek fiyatı olarak 634.71 aralığında işlem gördü.
EMCOR Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EME haberleri
Günlük aralık
613.81 634.71
Yıllık aralık
320.89 661.95
- Önceki kapanış
- 628.11
- Açılış
- 628.91
- Satış
- 631.92
- Alış
- 632.22
- Düşük
- 613.81
- Yüksek
- 634.71
- Hacim
- 1.084 K
- Günlük değişim
- 0.61%
- Aylık değişim
- 4.41%
- 6 aylık değişim
- 71.94%
- Yıllık değişim
- 47.45%
21 Eylül, Pazar