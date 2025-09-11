Devises / EME
EME: EMCOR Group Inc
631.92 USD 3.81 (0.61%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EME a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 613.81 et à un maximum de 634.71.
Suivez la dynamique EMCOR Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
613.81 634.71
Range Annuel
320.89 661.95
- Clôture Précédente
- 628.11
- Ouverture
- 628.91
- Bid
- 631.92
- Ask
- 632.22
- Plus Bas
- 613.81
- Plus Haut
- 634.71
- Volume
- 1.084 K
- Changement quotidien
- 0.61%
- Changement Mensuel
- 4.41%
- Changement à 6 Mois
- 71.94%
- Changement Annuel
- 47.45%
20 septembre, samedi