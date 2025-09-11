CotationsSections
Devises / EME
EME: EMCOR Group Inc

631.92 USD 3.81 (0.61%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EME a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 613.81 et à un maximum de 634.71.

Suivez la dynamique EMCOR Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
613.81 634.71
Range Annuel
320.89 661.95
Clôture Précédente
628.11
Ouverture
628.91
Bid
631.92
Ask
632.22
Plus Bas
613.81
Plus Haut
634.71
Volume
1.084 K
Changement quotidien
0.61%
Changement Mensuel
4.41%
Changement à 6 Mois
71.94%
Changement Annuel
47.45%
