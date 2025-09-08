КотировкиРазделы
EME: EMCOR Group Inc

618.50 USD 10.06 (1.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EME за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 613.55, а максимальная — 627.62.

Следите за динамикой EMCOR Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
613.55 627.62
Годовой диапазон
320.89 661.95
Предыдущее закрытие
628.56
Open
625.62
Bid
618.50
Ask
618.80
Low
613.55
High
627.62
Объем
574
Дневное изменение
-1.60%
Месячное изменение
2.20%
6-месячное изменение
68.29%
Годовое изменение
44.32%
