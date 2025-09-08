Валюты / EME
EME: EMCOR Group Inc
618.50 USD 10.06 (1.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EME за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 613.55, а максимальная — 627.62.
Следите за динамикой EMCOR Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EME
Дневной диапазон
613.55 627.62
Годовой диапазон
320.89 661.95
- Предыдущее закрытие
- 628.56
- Open
- 625.62
- Bid
- 618.50
- Ask
- 618.80
- Low
- 613.55
- High
- 627.62
- Объем
- 574
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 68.29%
- Годовое изменение
- 44.32%
