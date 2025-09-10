クォートセクション
EME: EMCOR Group Inc

628.11 USD 11.31 (1.83%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMEの今日の為替レートは、1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり616.73の安値と639.11の高値で取引されました。

EMCOR Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
616.73 639.11
1年のレンジ
320.89 661.95
以前の終値
616.80
始値
617.09
買値
628.11
買値
628.41
安値
616.73
高値
639.11
出来高
827
1日の変化
1.83%
1ヶ月の変化
3.78%
6ヶ月の変化
70.90%
1年の変化
46.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K