EME: EMCOR Group Inc
628.11 USD 11.31 (1.83%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EMEの今日の為替レートは、1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり616.73の安値と639.11の高値で取引されました。
EMCOR Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
616.73 639.11
1年のレンジ
320.89 661.95
- 以前の終値
- 616.80
- 始値
- 617.09
- 買値
- 628.11
- 買値
- 628.41
- 安値
- 616.73
- 高値
- 639.11
- 出来高
- 827
- 1日の変化
- 1.83%
- 1ヶ月の変化
- 3.78%
- 6ヶ月の変化
- 70.90%
- 1年の変化
- 46.56%
