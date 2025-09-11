Währungen / EME
EME: EMCOR Group Inc
628.11 USD 11.31 (1.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EME hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 616.73 bis zu einem Hoch von 639.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die EMCOR Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
616.73 639.11
Jahresspanne
320.89 661.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 616.80
- Eröffnung
- 617.09
- Bid
- 628.11
- Ask
- 628.41
- Tief
- 616.73
- Hoch
- 639.11
- Volumen
- 827
- Tagesänderung
- 1.83%
- Monatsänderung
- 3.78%
- 6-Monatsänderung
- 70.90%
- Jahresänderung
- 46.56%
