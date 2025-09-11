KurseKategorien
EME: EMCOR Group Inc

628.11 USD 11.31 (1.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EME hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 616.73 bis zu einem Hoch von 639.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die EMCOR Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
616.73 639.11
Jahresspanne
320.89 661.95
Vorheriger Schlusskurs
616.80
Eröffnung
617.09
Bid
628.11
Ask
628.41
Tief
616.73
Hoch
639.11
Volumen
827
Tagesänderung
1.83%
Monatsänderung
3.78%
6-Monatsänderung
70.90%
Jahresänderung
46.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K