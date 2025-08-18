Divisas / DDS
DDS: Dillard's Inc
595.26 USD 1.08 (0.18%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DDS de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 591.88, mientras que el máximo ha alcanzado 606.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dillard's Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
591.88 606.74
Rango anual
282.24 606.74
- Cierres anteriores
- 596.34
- Open
- 591.88
- Bid
- 595.26
- Ask
- 595.56
- Low
- 591.88
- High
- 606.74
- Volumen
- 62
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- 12.80%
- Cambio a 6 meses
- 62.35%
- Cambio anual
- 56.79%
