Валюты / DDS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DDS: Dillard's Inc
596.34 USD 8.43 (1.43%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DDS за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 576.87, а максимальная — 596.49.
Следите за динамикой Dillard's Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DDS
- Opinion: Low-cost index funds are best for investors, right? Not so fast.
- Акции Dillards достигли исторического максимума в $581,66
- Dillards stock hits all-time high at 581.66 USD
- Here's Why Dillard's (DDS) is a Great Momentum Stock to Buy
- Grab These 5 Mid-Cap Stocks to Strengthen Your Portfolio in Q4 2025
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) This Year?
- CASY Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Inside Sales Up 14.2% Y/Y
- Dillard's, Inc. (DDS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Dillards stock hits all-time high at 553.19 USD
- Investors are turning to this neglected part of the stock market. And it’s still cheap.
- This old-school retailer doesn’t do earnings calls, and its stock has still beaten Nvidia’s
- Williams-Sonoma Expands Rejuvenation Brand With Nashville Opening
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Dillards stock hits all-time high at 534.34 USD
- Dillard's (DDS) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Best Value Stocks to Buy for August 21st
- Estee Lauder Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Down 12% Y/Y
- Is The Cheesecake Factory (CAKE) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- Dillard's (DDS) Is Up 9.47% in One Week: What You Should Know
- Zacks.com featured highlights The New York Times, Dillard's, Newmont and Frontdoor
- Dillard’s Stock: Rating Upgrade As There Are Positive Green Shoots (NYSE:DDS)
- Dillard's Q2 Earnings Beat Estimates, Comparable Store Sales Rise 1%
- Add These 4 Top-Performing Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
- Dillard's Stock: Remains A Problematic Long-Term Play (NYSE:DDS)
Дневной диапазон
576.87 596.49
Годовой диапазон
282.24 596.49
- Предыдущее закрытие
- 587.91
- Open
- 586.68
- Bid
- 596.34
- Ask
- 596.64
- Low
- 576.87
- High
- 596.49
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- 13.00%
- 6-месячное изменение
- 62.64%
- Годовое изменение
- 57.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.