Dövizler / DDS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DDS: Dillard's Inc
598.56 USD 2.21 (0.37%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DDS fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 598.56 ve Yüksek fiyatı olarak 610.00 aralığında işlem gördü.
Dillard's Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDS haberleri
- Dillard's Stock Soars to 52-Week High: Should Investors Buy Now?
- Opinion: Low-cost index funds are best for investors, right? Not so fast.
- Dillards hisseleri 581,66 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Dillards stock hits all-time high at 581.66 USD
- Here's Why Dillard's (DDS) is a Great Momentum Stock to Buy
- Grab These 5 Mid-Cap Stocks to Strengthen Your Portfolio in Q4 2025
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) This Year?
- CASY Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Inside Sales Up 14.2% Y/Y
- Dillard's, Inc. (DDS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Dillards stock hits all-time high at 553.19 USD
- Investors are turning to this neglected part of the stock market. And it’s still cheap.
- This old-school retailer doesn’t do earnings calls, and its stock has still beaten Nvidia’s
- Williams-Sonoma Expands Rejuvenation Brand With Nashville Opening
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Dillards stock hits all-time high at 534.34 USD
- Dillard's (DDS) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Best Value Stocks to Buy for August 21st
- Estee Lauder Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Down 12% Y/Y
- Is The Cheesecake Factory (CAKE) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- Dillard's (DDS) Is Up 9.47% in One Week: What You Should Know
- Zacks.com featured highlights The New York Times, Dillard's, Newmont and Frontdoor
- Dillard’s Stock: Rating Upgrade As There Are Positive Green Shoots (NYSE:DDS)
- Dillard's Q2 Earnings Beat Estimates, Comparable Store Sales Rise 1%
- Add These 4 Top-Performing Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
Günlük aralık
598.56 610.00
Yıllık aralık
282.24 610.00
- Önceki kapanış
- 600.77
- Açılış
- 604.26
- Satış
- 598.56
- Alış
- 598.86
- Düşük
- 598.56
- Yüksek
- 610.00
- Hacim
- 60
- Günlük değişim
- -0.37%
- Aylık değişim
- 13.42%
- 6 aylık değişim
- 63.25%
- Yıllık değişim
- 57.66%
21 Eylül, Pazar