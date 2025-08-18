FiyatlarBölümler
DDS: Dillard's Inc

598.56 USD 2.21 (0.37%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DDS fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 598.56 ve Yüksek fiyatı olarak 610.00 aralığında işlem gördü.

Dillard's Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

DDS haberleri

Günlük aralık
598.56 610.00
Yıllık aralık
282.24 610.00
Önceki kapanış
600.77
Açılış
604.26
Satış
598.56
Alış
598.86
Düşük
598.56
Yüksek
610.00
Hacim
60
Günlük değişim
-0.37%
Aylık değişim
13.42%
6 aylık değişim
63.25%
Yıllık değişim
57.66%
