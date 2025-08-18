Devises / DDS
DDS: Dillard's Inc
598.56 USD 2.21 (0.37%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DDS a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 598.56 et à un maximum de 610.00.
Suivez la dynamique Dillard's Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DDS Nouvelles
Range quotidien
598.56 610.00
Range Annuel
282.24 610.00
- Clôture Précédente
- 600.77
- Ouverture
- 604.26
- Bid
- 598.56
- Ask
- 598.86
- Plus Bas
- 598.56
- Plus Haut
- 610.00
- Volume
- 60
- Changement quotidien
- -0.37%
- Changement Mensuel
- 13.42%
- Changement à 6 Mois
- 63.25%
- Changement Annuel
- 57.66%
20 septembre, samedi