DDS: Dillard's Inc

598.56 USD 2.21 (0.37%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DDS a changé de -0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 598.56 et à un maximum de 610.00.

Suivez la dynamique Dillard's Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
598.56 610.00
Range Annuel
282.24 610.00
Clôture Précédente
600.77
Ouverture
604.26
Bid
598.56
Ask
598.86
Plus Bas
598.56
Plus Haut
610.00
Volume
60
Changement quotidien
-0.37%
Changement Mensuel
13.42%
Changement à 6 Mois
63.25%
Changement Annuel
57.66%
20 septembre, samedi