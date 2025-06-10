Divisas / ARCB
ARCB: ArcBest Corporation
70.05 USD 3.18 (4.34%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARCB de hoy ha cambiado un -4.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.96, mientras que el máximo ha alcanzado 74.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ArcBest Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ARCB News
- ArcBest increases share repurchase authorization to $125 million
- New Strong Sell Stocks for August 12th
- ArcBest stock price target lowered to $73 from $84 at UBS on earnings miss
- Stifel lowers ArcBest stock price target to $81 on mixed quarterly results
- ArcBest: Upside Remains Even After A 16% Increase (NASDAQ:ARCB)
- ArcBest (ARCB) Q2 EPS Falls 31%
- ArcBest stock price target lowered to $78 at BofA on LTL weakness
- ArcBest (ARCB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ArcBest Q2 2025 slides: revenue down 5%, announces CEO transition amid freight recession
- ArcBest (ARCB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- ArcBest misses Q2 earnings estimates amid freight challenges
- ArcBest Corp earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- ArcBest appoints Thom Albrecht to board as Steven Spinner set to retire
- Earnings Preview: XPO (XPO) Q2 Earnings Expected to Decline
- Forward Air (FWRD) Soars 9.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) Q2 Earnings Beat Estimates
- ArcBest (ARCB) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- ArcBest completes Tesla Semi electric truck pilot program
- Saia Stock: Wait And See For Execution To Improve (Rating Downgrade) (NASDAQ:SAIA)
- ArcBest: A Good Buy At Current Levels (NASDAQ:ARCB)
- ArcBest: Risk Continues To The Downside On Bearish EPS Revisions (Technical Analysis)
- ArcBest ® Wins Material Handling Solution of the Year Award for Vaux™ Technology
- ArcBest Gains Ground, BofA Turns More Bullish - ArcBest (NASDAQ:ARCB)
- This Yum! Brands Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - ArcBest (NASDAQ:ARCB), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Rango diario
69.96 74.82
Rango anual
55.19 123.26
- Cierres anteriores
- 73.23
- Open
- 72.85
- Bid
- 70.05
- Ask
- 70.35
- Low
- 69.96
- High
- 74.82
- Volumen
- 1.460 K
- Cambio diario
- -4.34%
- Cambio mensual
- -3.38%
- Cambio a 6 meses
- 0.21%
- Cambio anual
- -35.33%
