ARCB: ArcBest Corporation

70.00 USD 1.36 (1.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARCB hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.00 bis zu einem Hoch von 71.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die ArcBest Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
70.00 71.86
Jahresspanne
55.19 123.26
Vorheriger Schlusskurs
71.36
Eröffnung
71.86
Bid
70.00
Ask
70.30
Tief
70.00
Hoch
71.86
Volumen
43
Tagesänderung
-1.91%
Monatsänderung
-3.45%
6-Monatsänderung
0.14%
Jahresänderung
-35.38%
