ARCB: ArcBest Corporation
70.00 USD 1.36 (1.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARCB hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.00 bis zu einem Hoch von 71.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die ArcBest Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
70.00 71.86
Jahresspanne
55.19 123.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.36
- Eröffnung
- 71.86
- Bid
- 70.00
- Ask
- 70.30
- Tief
- 70.00
- Hoch
- 71.86
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -1.91%
- Monatsänderung
- -3.45%
- 6-Monatsänderung
- 0.14%
- Jahresänderung
- -35.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K