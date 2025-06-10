Валюты / ARCB
ARCB: ArcBest Corporation
73.23 USD 1.86 (2.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARCB за сегодня изменился на 2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.61, а максимальная — 73.81.
Следите за динамикой ArcBest Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARCB
- ArcBest increases share repurchase authorization to $125 million
- New Strong Sell Stocks for August 12th
- ArcBest stock price target lowered to $73 from $84 at UBS on earnings miss
- Stifel lowers ArcBest stock price target to $81 on mixed quarterly results
- ArcBest: Upside Remains Even After A 16% Increase (NASDAQ:ARCB)
- ArcBest (ARCB) Q2 EPS Falls 31%
- ArcBest stock price target lowered to $78 at BofA on LTL weakness
- ArcBest (ARCB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- ArcBest Q2 2025 slides: revenue down 5%, announces CEO transition amid freight recession
- ArcBest (ARCB) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- ArcBest misses Q2 earnings estimates amid freight challenges
- ArcBest Corp earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- ArcBest appoints Thom Albrecht to board as Steven Spinner set to retire
- Earnings Preview: XPO (XPO) Q2 Earnings Expected to Decline
- Forward Air (FWRD) Soars 9.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) Q2 Earnings Beat Estimates
- ArcBest (ARCB) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- ArcBest completes Tesla Semi electric truck pilot program
- Saia Stock: Wait And See For Execution To Improve (Rating Downgrade) (NASDAQ:SAIA)
- ArcBest: A Good Buy At Current Levels (NASDAQ:ARCB)
- ArcBest: Risk Continues To The Downside On Bearish EPS Revisions (Technical Analysis)
- ArcBest ® Wins Material Handling Solution of the Year Award for Vaux™ Technology
- ArcBest Gains Ground, BofA Turns More Bullish - ArcBest (NASDAQ:ARCB)
- This Yum! Brands Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - ArcBest (NASDAQ:ARCB), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
Дневной диапазон
71.61 73.81
Годовой диапазон
55.19 123.26
- Предыдущее закрытие
- 71.37
- Open
- 73.59
- Bid
- 73.23
- Ask
- 73.53
- Low
- 71.61
- High
- 73.81
- Объем
- 574
- Дневное изменение
- 2.61%
- Месячное изменение
- 1.01%
- 6-месячное изменение
- 4.76%
- Годовое изменение
- -32.39%
