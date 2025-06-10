КотировкиРазделы
ARCB: ArcBest Corporation

73.23 USD 1.86 (2.61%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARCB за сегодня изменился на 2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.61, а максимальная — 73.81.

Следите за динамикой ArcBest Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
71.61 73.81
Годовой диапазон
55.19 123.26
Предыдущее закрытие
71.37
Open
73.59
Bid
73.23
Ask
73.53
Low
71.61
High
73.81
Объем
574
Дневное изменение
2.61%
Месячное изменение
1.01%
6-месячное изменение
4.76%
Годовое изменение
-32.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.