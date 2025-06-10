CotationsSections
Devises / ARCB
Retour à Actions

ARCB: ArcBest Corporation

69.82 USD 1.54 (2.16%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARCB a changé de -2.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.24 et à un maximum de 71.86.

Suivez la dynamique ArcBest Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARCB Nouvelles

Range quotidien
69.24 71.86
Range Annuel
55.19 123.26
Clôture Précédente
71.36
Ouverture
71.86
Bid
69.82
Ask
70.12
Plus Bas
69.24
Plus Haut
71.86
Volume
1.417 K
Changement quotidien
-2.16%
Changement Mensuel
-3.70%
Changement à 6 Mois
-0.11%
Changement Annuel
-35.54%
20 septembre, samedi