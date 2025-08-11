Divisas / AUDJPY
AUDJPY: Australian Dollar vs Yen
97.872 JPY 0.202 (0.21%)
Sector: Divisa Básica: Australian Dollar Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de AUDJPY de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.522 JPY por 1 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 97.937 JPY.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar australiano vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar australiano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AUDJPY News
- AUD/JPY extends the decline to near 97.50 on downbeat Australian employment data
- AUD/JPY Price Forecast: Constructive outlook remains in play above 97.50
- AUD/JPY Price Forecast: Positive view remains in place, overbought RSI warrants caution for bulls
- AUD/JPY maintains position above 98.00 after disappointing Chinese data
- Прогноз по AUDJPY: сохраняет бычий настрой выше 98.00, перекупленный RSI требует осторожности для быков
- AUD/JPY Price Forecast: Bullish tone remains intact near 97.50
- AUD/JPY Price Forecast: Keep bullish vibe above 97.00
- AUD/JPY Price Forecast: Keep bullish vibe above 96.50
- AUD/JPY Price Forecast: Tests confluence support zone near 96.50, nine-day EMA
- AUD/JPY holds ground near 97.00 following solid Australia Trade Balance data
- AUD/JPY holds near 97.00 as Australia Q2 GDP, China PMI beat forecasts
- AUD/JPY Price Forecast: Retains bullish bias, first upside target emerges near 97.00
- AUD/JPY Price Forecast: Resumes upward journey above 100-day EMA near 95.50
- AUD/JPY slips near 94.50 as inflation expectations ease in Australia
- AUD/JPY faces selling pressure below 95.00 amid cautious mood
- AUD/JPY dips below 96.00, geopolitical optimism limits downside
- AUD/JPY rises above 96.00 amid uncertain BoJ outlook, easing RBA rate cut odds
- AUD/JPY nears weekly low as JPY gains on upbeat Japan Q2 GDP
- AUD/JPY falls toward 95.50 as Japan's economy expands in Q2
- AUD/JPY falls to near 96.00 despite improved Australian labor data
- AUD/JPY Dips to Support, Australian Full-Time Jobs Boun
- AUD/JPY extends gains as risk tone lifts Aussie
- AUD/JPY trims gains to near 96.50 as RBA cuts rate to 3.60% as expected
- AUD/JPY falls to near 96.00 as RBA rate cut expectations weigh
Aplicaciones comerciales para AUDJPY
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.75 (16)
Neural Vertex – Un Asesor Experto disciplinado de reversión a la media para pares mayores y menores de Forex. Probado en 6 pares y 5 años de datos (~1350 operaciones) . Combina RSI, ADX y confirmación de doble EMA para ofrecer señales de entrada y salida con precisión basada en evidencias . Sin martingala, sin grid – solo lógica transparente, control estricto del riesgo y trailing stop opcional . Diseñado para traders que buscan consistencia sin trucos . Concepto principal Tipo de mercado : rev
Propsense MT5
Fahim Miah
5 (2)
Bienvenido a Propsense, la mejor solución para traders nuevos y veteranos con un sencillo GRATIS ¡GRATIS! ¡ NUEVO en MT5! Este indicador es una herramienta de trading única y asequible construida sobre las enseñanzas de un antiguo trader bancario. Con esta herramienta, usted será capaz de ver los puntos ineficientes con facilidad. Además, los operadores tendrán un Heads Up Display limpio que mostrará su P/L en ejecución y cerrado en pips Y unidades de moneda. Como opción muy solicitada, se ha añ
FuTuRe 01 Phi Cubic Fractals Pack1
Claudio De Carvalho Aguiar
5 (1)
Este producto contiene los siguientes indicadores: (Líneas + LineSAR + Canales + BTL + Escalera) Phi Lines - EMAs especiales, similares a los MIMAs de Phicube; Phi LineSAR - borrar y resaltar las Líneas Phi en soporte o resistencia. Similar al MIMASAR de Phicube; Phi Channels - muestra soporte y resistencia, similar a Phibo de Phicube (Líneas Verdes y Lectura); Phi BTL - color de las velas siguiendo la alineación de las Líneas Phi; Phi LADDER - Indicador que permite visualizar posibles objetivos
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copia la señal de tu canal de Telegram favorito y abre la operación automáticamente en MT5 sin derechos de administrador. {READ: ¡Cómo copiar operaciones de cualquier canal sin derechos de administrador! - Guía Completa - Otros - 25 Julio 2025 - Blogs de Traders } Recibes señales de trading en Telegram y desearías que se ejecutaran automáticamente en MetaTrader T5)? El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre sus canales de señales de Telegram y MetaTra
Black Wolf MT5
Mike Pascal Plavonil
4 (1)
EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame M15 Recommend deposit 1000 usd or 1000 cents Recommend settings Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
RMI Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4 (2)
El RMI Scalper EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que negocia retrocesos de la tendencia principal utilizando RMI y promediado limitado. El EA opera utilizando órdenes de mercado y utiliza el promedio para convertir de forma segura las operaciones negativas en positivas. Este EA funciona mejor en USDJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDJPY, EURCAD, EURGBP y EURJPY utilizando el marco de tiempo M30 y tiene la opción de operar múltiples pares, pero sólo un par a la vez para aumenta
FREE
Rango diario
97.522 97.937
Rango anual
86.020 102.390
- Cierres anteriores
- 97.67 0
- Open
- 97.69 5
- Bid
- 97.87 2
- Ask
- 97.90 2
- Low
- 97.52 2
- High
- 97.93 7
- Volumen
- 30.361 K
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- 1.71%
- Cambio a 6 meses
- 4.50%
- Cambio anual
- -1.39%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%