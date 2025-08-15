Währungen / AUDJPY
AUDJPY: Australian Dollar vs Yen
97.537 JPY 0.206 (0.21%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von AUDJPY hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 97.240 JPY und einem Hoch von 97.966 JPY pro 1 AUD gehandelt.
Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Japanischen Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AUDJPY News
- AUD/JPY weakens below 98.00 as BoJ holds interest rate steady at 0.5%
- AUD/JPY weitet den Rückgang auf nahe 97,50 aufgrund schwacher australischer Beschäftigungsdaten aus
- AUD/JPY extends the decline to near 97.50 on downbeat Australian employment data
- AUD/JPY Kursprognose: Konstruktiver Ausblick bleibt über 97,50 bestehen
- AUD/JPY Price Forecast: Constructive outlook remains in play above 97.50
- AUD/JPY Kursprognose: Positive Sicht bleibt bestehen, überkauftes RSI erfordert Vorsicht für Bullen
- AUD/JPY Price Forecast: Positive view remains in place, overbought RSI warrants caution for bulls
- AUD/JPY hält sich über 98,00 nach enttäuschenden chinesischen Daten
- AUD/JPY maintains position above 98.00 after disappointing Chinese data
- Прогноз по AUDJPY: сохраняет бычий настрой выше 98.00, перекупленный RSI требует осторожности для быков
- AUD/JPY Kursprognose: Beibehaltung der bullishen Stimmung über 98,00, überkauftes RSI erfordert Vorsicht für Bullen
- AUD/JPY Price Forecast: Bullish tone remains intact near 97.50
- AUD/JPY Price Forecast: Keep bullish vibe above 97.00
- AUD/JPY Price Forecast: Keep bullish vibe above 96.50
- AUD/JPY Price Forecast: Tests confluence support zone near 96.50, nine-day EMA
- AUD/JPY holds ground near 97.00 following solid Australia Trade Balance data
- AUD/JPY holds near 97.00 as Australia Q2 GDP, China PMI beat forecasts
- AUD/JPY Price Forecast: Retains bullish bias, first upside target emerges near 97.00
- AUD/JPY Price Forecast: Resumes upward journey above 100-day EMA near 95.50
- AUD/JPY slips near 94.50 as inflation expectations ease in Australia
- AUD/JPY faces selling pressure below 95.00 amid cautious mood
- AUD/JPY dips below 96.00, geopolitical optimism limits downside
- AUD/JPY rises above 96.00 amid uncertain BoJ outlook, easing RBA rate cut odds
- AUD/JPY nears weekly low as JPY gains on upbeat Japan Q2 GDP
Tagesspanne
97.240 97.966
Jahresspanne
86.020 102.390
- Vorheriger Schlusskurs
- 97.74 3
- Eröffnung
- 97.76 0
- Bid
- 97.53 7
- Ask
- 97.56 7
- Tief
- 97.24 0
- Hoch
- 97.96 6
- Volumen
- 54.754 K
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 1.36%
- 6-Monatsänderung
- 4.14%
- Jahresänderung
- -1.73%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
AUD
- Akt
- -51.2 K
- Erw
- Vorh
- -79.2 K
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K