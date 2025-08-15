Der Wechselkurs von AUDJPY hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 97.240 JPY und einem Hoch von 97.966 JPY pro 1 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Japanischen Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.