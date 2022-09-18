Optimus Prime PRO

4.52
Осталось ограниченное количество экземпляров по цене 39 долларов США. После этого цена будет повышена до 100 долларов США.

  • Торговый робот должен быть установлен на все поддерживаемые валютные пары и таймфреймы:


    Таймфрейм D1   – XAUUSD - Дневной таймфрейм!

    Таймфрейм М30 – XAUUSD - М30 таймфрейм!


    Таймфрейм M15 – GBPUSD.

    Таймфрейм M15 – EURUSD.

    Таймфрейм M15 – AUDUSD.

    Таймфрейм M15 – USDCHF.

    Таймфрейм M15 – USDCAD.


      Таймфрейм M15 – EURCHF.

      Таймфрейм M15 – EURCAD.


    • Уникальность:
    • 1. НЕ использует опасные методы управления капиталом.
    • 2. НЕ использует стратегию Мартингейла.
    • 3. НЕ использует стратегию Сетки.  
    • Торговый робот всегда использует Stop Loss (Иногда технический, иногда виртуальный).
    • Торговый робот использует уровни поддержки и сопротивления.
    • Торговый робот торгует как по тренду, так и против тренда.

        Мозг торгового робота использует классические стратегии:
        1. Определяет силу тренда.
        2. Определяет силу уровней поддержки и сопротивления.

        3. Выявляет стратегию расхождения (дивергенцию).


        Для торговли вам понадобится счёт ECN, RAW, STP или NDD, который взимает комиссии и сборы, но обеспечивает небольшой спред.

        Для торговли необходимо указать корректное название валютной пары без префиксов, суффиксов и дополнительных точек. В противном случае необходимо изменить название валютной пары в настройках. Если ваш брокер указывает неверное название валютной пары, необходимо добавить префикс, суффикс или дополнительную точку к названию валютной пары в настройках советника.

        Используйте высокоскоростного интернет-провайдера и высокоскоростной VPS (виртуальный частный сервер) или VDS (виртуальный выделенный сервер) — сервер с хорошим пингом и высокой скоростью.


        • Уникальность данного  торговового робота в том, что помимо трендовой стратегии советник торгует по контртрендовой стратегии с использованием стоп-лосса (SL) и НЕ использует очень опасные стратегии Мартингейла и Сетки.    
        • Stop Loss помогает контролировать риск.


        Hung Nguyen
        29
        Hung Nguyen 2024.02.13 22:38 
         

        I have been using this for more than 2 weeks, it works for me, it helps me to make profit. The author is also very active, he replied all my questions and helped me to setup the ea. Thanks for your support

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        B L
        23
        B L 2023.09.09 11:36 
         

        Great EA, thank you very much

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        Macgio64
        42
        Macgio64 2023.09.01 19:20 
         

        Very good thank

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        capitaine.slam
        47
        capitaine.slam 2023.06.14 22:59 
         

        Good product, very happy with it

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        liang200049
        34
        liang200049 2023.04.08 12:49 
         

        I really like this EA, it helps me make a profit

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        LESZEK JOZEF WALCZAK
        671
        LESZEK JOZEF WALCZAK 2023.04.03 19:35 
         

        Rubbish. Keep away from EA. All 3 EAthe same only diffrent name

        Really? Tried again and -314$ . Rubbish!

        Another test this morning-518$. Rubbish! Maybe older versions was good now Dangerous. Most positive opinions because of gift from owner.

        Update. Ea is pure rubbish. Be careful. Don't waste your money. Given chance few times. Different spread accounts all finish the same. Lost position. Today opened gbpusd buy just before news. Lost . Hit SL. Scamn ea

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 16:05
        To trade, you will need an ECN, RAW, STP or NDD account, which charges commissions and fees but gives a small spread.
        kazu.ss
        103
        kazu.ss 2023.04.02 16:48 
         

        Пользователь не оставил комментарий к оценке

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        Jane
        224
        Jane 2023.04.02 05:36 
         

        Пользователь не оставил комментарий к оценке

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        8UjgR4CY
        35
        8UjgR4CY 2023.04.02 05:01 
         

        The backtest results are good and I am looking forward to work this EA.

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        267072
        763
        267072 2023.03.27 19:56 
         

        I have been trading for over a decade and tested a lot of ea.'s and i really love evgenys experts as they are very consistent and safe unlike many others.

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:49
        Thank you very much for the review!
        yarrha2
        22
        yarrha2 2023.03.17 12:44 
         

        The ea works great. slow but surely profit.

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:49
        Thank you very much for the review!
        fortis31
        123
        fortis31 2023.03.17 01:21 
         

        Gave this EA a chance but too many losing trades for my liking. My main issue is regarding the entry point of trades. I didn't care for entry orders sometimes being placed on the opposite direction of the trend. Evgeny is very responsive and good with communication. I probably would have given less stars if not for him trying to help.

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 16:04
        I'm always trying to help.
        karlx250
        43
        karlx250 2023.03.15 23:54 
         

        honestly the bot works pretty good, less order than what I expected, I wish it work more often but so far good results, evgeny is very responsive and helps with any information needed.

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        Teguh Deka Prahara
        5690
        Teguh Deka Prahara 2023.03.13 05:04 
         

        Very good EA, Backtest vs Actual is accurate.. I hope author add for more Activation to 10.. Good job!!

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        youngseng
        33
        youngseng 2023.03.13 00:44 
         

        very good single entry EA with SL. Hopefully it keeps consistent with positive result in future. Mr Evgency Efimov was very helpful to help me to solve any issue that i facing during running the EA.

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        Mehmet Kurt
        113
        Mehmet Kurt 2023.03.10 12:51 
         

        very good ea works correct and good result

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        shucu
        271
        shucu 2023.03.10 10:00 
         

        Пользователь не оставил комментарий к оценке

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:47
        Thank you very much for the review!
        Nguyen Khac Hoan
        169
        Nguyen Khac Hoan 2023.03.03 10:18 
         

        Rất tiếc một khoản thua lỗ lớn, nếu EA sử dụng trung bình giá thì sẽ rất tốt

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 16:02
        I have what you need. Check out my other EAs.
        Top Secret
        971
        Top Secret 2023.03.02 17:44 
         

        Good forex robot !! :)

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:47
        Thank you very much for the review!
        Philipp Hermann
        1538
        Philipp Hermann 2023.01.30 12:20 
         

        After testing the bot via Tickstory and in the Forward Demo, it has been running on my live account since the beginning of the year. Very consistent profit and a safe investment. I recommend this one. Thank you Evgeny for this great product

        Evgenii Efimov
        3362
        Ответ разработчика Evgenii Efimov 2024.05.18 15:46
        Thank you very much for the review!
