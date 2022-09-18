Optimus Prime PRO

Осталось ограниченное количество экземпляров по цене 39 долларов США. После этого цена будет повышена до 100 долларов США.

Торговый робот должен быть установлен на все поддерживаемые валютные пары и таймфреймы:

Таймфрейм D1 – XAUUSD - Дневной таймфрейм! Таймфрейм М30 – XAUUSD - М30 таймфрейм!



Таймфрейм M15 – GBPUSD. Таймфрейм M15 – EURUSD. Таймфрейм M15 – AUDUSD. Таймфрейм M15 – USDCHF. Таймфрейм M15 – USDCAD.

Таймфрейм M15 – EURCHF. Таймфрейм M15 – EURCAD.



Уникальность:

1. НЕ использует опасные методы управления капиталом.

НЕ использует опасные методы управления капиталом. 2. НЕ использует стратегию Мартингейла.

3. НЕ использует стратегию С етки .

етки Торговый робот всегда использует Stop Loss (Иногда технический, иногда виртуальный).

Торговый робот использует уровни поддержки и сопротивления.

использует уровни поддержки и сопротивления. Торговый робот торгует как по тренду, так и против тренда.

Мозг торгового робота использует классические стратегии: 1. Определяет силу тренда. 2. Определяет силу уровней поддержки и сопротивления. 3. Выявляет стратегию расхождения (дивергенцию).



Для торговли вам понадобится счёт ECN, RAW, STP или NDD, который взимает комиссии и сборы, но обеспечивает небольшой спред.



Для торговли необходимо указать корректное название валютной пары без префиксов, суффиксов и дополнительных точек. В противном случае необходимо изменить название валютной пары в настройках. Если ваш брокер указывает неверное название валютной пары, необходимо добавить префикс, суффикс или дополнительную точку к названию валютной пары в настройках советника.



Используйте высокоскоростного интернет-провайдера и высокоскоростной VPS (виртуальный частный сервер) или VDS (виртуальный выделенный сервер) — сервер с хорошим пингом и высокой скоростью.





