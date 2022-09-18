Optimus Prime PRO
Торговый робот должен быть установлен на все поддерживаемые валютные пары и таймфреймы:
Таймфрейм D1 – XAUUSD - Дневной таймфрейм!
Таймфрейм М30 – XAUUSD - М30 таймфрейм!
Таймфрейм M15 – GBPUSD.
Таймфрейм M15 – EURUSD.
Таймфрейм M15 – AUDUSD.
Таймфрейм M15 – USDCHF.
Таймфрейм M15 – USDCAD.
Таймфрейм M15 – EURCHF.
Таймфрейм M15 – EURCAD.
- 1. НЕ использует опасные методы управления капиталом.
- 2. НЕ использует стратегию Мартингейла.
- 3. НЕ использует стратегию Сетки.
- Торговый робот всегда использует Stop Loss (Иногда технический, иногда виртуальный).
- Торговый робот использует уровни поддержки и сопротивления.
- Торговый робот торгует как по тренду, так и против тренда.
3. Выявляет стратегию расхождения (дивергенцию).
Для торговли вам понадобится счёт ECN, RAW, STP или NDD, который взимает комиссии и сборы, но обеспечивает небольшой спред.
Для торговли необходимо указать корректное название валютной пары без префиксов, суффиксов и дополнительных точек. В противном случае необходимо изменить название валютной пары в настройках. Если ваш брокер указывает неверное название валютной пары, необходимо добавить префикс, суффикс или дополнительную точку к названию валютной пары в настройках советника.
Используйте высокоскоростного интернет-провайдера и высокоскоростной VPS (виртуальный частный сервер) или VDS (виртуальный выделенный сервер) — сервер с хорошим пингом и высокой скоростью.
- Уникальность данного торговового робота в том, что помимо трендовой стратегии советник торгует по контртрендовой стратегии с использованием стоп-лосса (SL) и НЕ использует очень опасные стратегии Мартингейла и Сетки.
- Stop Loss помогает контролировать риск.
I have been using this for more than 2 weeks, it works for me, it helps me to make profit. The author is also very active, he replied all my questions and helped me to setup the ea. Thanks for your support